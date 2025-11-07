Princípio de incêndio atinge silo de trigo da Cotricampo em Campo Novo

O Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos, atendeu uma ocorrência de princípio de incêndio em um silo de armazenagem e secagem de trigo na Matriz da Cooperativa Cotricampo, em Campo Novo. A guarnição foi acionada na manhã de quinta-feira (6), por volta das 11h40.

No local, a semente passava pelo processo de secagem de grãos, quando os funcionários perceberam fumaça saindo das colunas do secador e iniciaram os procedimentos a fim de evitar a propagação das chamas.

O Corpo de Bombeiros Militar ao chegar no local armou uma linha de ataque com três lances de mangueiras e uma linha de resfriamento da bomba d’água do caminhão. Após a extinção das chamas, foi realizado o rescaldo para resfriamento da estrutura metálica.