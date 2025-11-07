Sexta, 07 de Novembro de 2025
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Princípio de incêndio atinge silo de trigo da Cotricampo em Campo Novo

Ação rápida dos funcionários e dos Bombeiros impediu que as chamas se espalhassem pela estrutura de secagem de grãos.

Por: Marcelino Antunes Fonte: MB Notícias
07/11/2025 às 13h48
Princípio de incêndio atinge silo de trigo da Cotricampo em Campo Novo

O Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos, atendeu uma ocorrência de princípio de incêndio em um silo de armazenagem e secagem de trigo na Matriz da Cooperativa Cotricampo, em Campo Novo. A guarnição foi acionada na manhã de quinta-feira (6), por volta das 11h40.

No local, a semente passava pelo processo de secagem de grãos, quando os funcionários perceberam fumaça saindo das colunas do secador e iniciaram os procedimentos a fim de evitar a propagação das chamas.

O Corpo de Bombeiros Militar ao chegar no local armou uma linha de ataque com três lances de mangueiras e uma linha de resfriamento da bomba d’água do caminhão. Após a extinção das chamas, foi realizado o rescaldo para resfriamento da estrutura metálica.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 1 hora

Prefeito de Florianópolis faz controle da entrada de pessoas na cidade

Prefeito envia de volta quem não tem emprego ou moradia no local
Geral Há 2 horas

Defesa Civil de São Paulo alerta para fortes tempestades neste sábado

Trovoadas, raios e rajadas de vento estão previstas para a madrugada

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

COP30: Lula se reúne com líderes da Alemanha, Portugal e Moçambique

Reuniões bilaterais ocorrem à margem da Cúpula da COP30

 (Foto: Divulgação RD Foco)
Eleição Indígena Há 3 horas

Duas chapas têm candidaturas homologadas para eleição do cacicado na Terra Indígena Guarita

Duas chapas disputam o pleito de 2025; Comissão Eleitoral conduzirá todas as etapas do processo.

 Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 3 horas

Celesc reforça orientações de segurança diante da previsão de tempestades em Santa Catarina

Foto: Divulgação/CelescA Celesc informa que está em estado de alerta diante da previsão de tempestades severas em Santa Catarina entre esta sexta-f...

Tenente Portela, RS
25°
Chuvas esparsas
Mín. 14° Máx. 24°
25° Sensação
5.48 km/h Vento
74% Umidade
100% (28.13mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Sábado
17° 12°
Domingo
25° 10°
Segunda
27° 14°
Terça
29° 14°
Quarta
29° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 11 minutos

Payot lança consultora virtual com inteligência artificial
CAMPO NOVO Há 31 minutos

Princípio de incêndio atinge silo de trigo da Cotricampo em Campo Novo
Economia Há 32 minutos

Caixa de Benefícios atua com atendimento familiar integral
Saúde Há 1 hora

Práticas da nutrologia visam emagrecimento saudável
Senado Federal Há 1 hora

Grupo de Trabalho deverá propor regras para mineração em terras indígenas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A guria de Santo Angelo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,02%
Euro
R$ 6,19 +0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 572,785,79 +0,47%
Ibovespa
153,053,63 pts -0.19%
Mega-Sena
Concurso 2937 (06/11/25)
12
17
26
34
44
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6872 (06/11/25)
03
06
26
37
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3532 (06/11/25)
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
14
15
17
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias