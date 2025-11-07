Sexta, 07 de Novembro de 2025
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Prefeito de Florianópolis faz controle da entrada de pessoas na cidade

Prefeito envia de volta quem não tem emprego ou moradia no local

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/11/2025 às 13h18

O prefeito de Florianópolis (SC), Topázio Neto (foto), comunicou no último domingo (2) em vídeo nas redes sociais que está implementando um sistema de controle de chegada de pessoas à cidade. Segundo ele, a prefeitura instalou na rodoviária local um posto avançado da assistência social para identificar quem chega ao município sem emprego ou moradia. Quando isso acontece, a prefeitura fornece passagem de volta para a pessoa .

No mesmo vídeo, Neto deu o exemplo de um senhor, na rodoviária, que é de outra cidade de Santa Catarina. Segundo o prefeito, "alguém simplesmente o mandou para cá. Sem nenhum vínculo com a cidade”. Topázio Neto (PSD) colocou sua equipe de assistência social para identificar familiares próximos para enviá-lo de volta.

O prefeito afirma em seu vídeo que “mais de 500 pessoas já foram devolvidas pelo trabalho desta equipe, e devemos reforçar ainda mais no verão” .

“Não podemos impedir ninguém de viver em Florianópolis, mas precisamos manter a ordem e as regras”, disse o prefeito.

O vídeo de Topázio Neto teve grande repercussão nas redes socias nos últimos dias, com dezenas de sites e portais repercutindo sua decisão. Ele retornou às suas redes sociais nesta quarta (5) para se explicar .

“Algumas pessoas, que desconhecem a realidade da cidade, falam que vamos fazer controle migratório. O que a gente não quer é ser depósito de pessoas em situação de rua. Se uma cidade mandar para cá, nós vamos impedir, sim.”

Neto segue se justificando e diz que se “uma pessoa chega aqui, sem saber onde vai dormir, sem qualquer plano de vida, é óbvio que foi despachada de algum lugar. O político finaliza: “não podemos perder o controle”.

Para o professor de Direito da FGV do Rio de Janeiro Thiago Bottino, o prefeito de Florianópolis não tem nenhum tipo de amparo na lei para impedir a entrada de qualquer tipo de pessoa na cidade.

“A circulação em qualquer parte do território nacional é livre”, afirmou Bottino a Agência Brasil . Ele disse ainda que “não há nenhuma lei que autorize esse tipo de restrição, fora é claro em situações emergenciais como tivemos durante a pandemia, por exemplo”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
CAMPO NOVO Há 31 minutos

Princípio de incêndio atinge silo de trigo da Cotricampo em Campo Novo

Ação rápida dos funcionários e dos Bombeiros impediu que as chamas se espalhassem pela estrutura de secagem de grãos.
Geral Há 2 horas

Defesa Civil de São Paulo alerta para fortes tempestades neste sábado

Trovoadas, raios e rajadas de vento estão previstas para a madrugada

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

COP30: Lula se reúne com líderes da Alemanha, Portugal e Moçambique

Reuniões bilaterais ocorrem à margem da Cúpula da COP30

 (Foto: Divulgação RD Foco)
Eleição Indígena Há 3 horas

Duas chapas têm candidaturas homologadas para eleição do cacicado na Terra Indígena Guarita

Duas chapas disputam o pleito de 2025; Comissão Eleitoral conduzirá todas as etapas do processo.

 Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 3 horas

Celesc reforça orientações de segurança diante da previsão de tempestades em Santa Catarina

Foto: Divulgação/CelescA Celesc informa que está em estado de alerta diante da previsão de tempestades severas em Santa Catarina entre esta sexta-f...

Tenente Portela, RS
25°
Chuvas esparsas
Mín. 14° Máx. 24°
25° Sensação
5.48 km/h Vento
74% Umidade
100% (28.13mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Sábado
17° 12°
Domingo
25° 10°
Segunda
27° 14°
Terça
29° 14°
Quarta
29° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 11 minutos

Payot lança consultora virtual com inteligência artificial
CAMPO NOVO Há 31 minutos

Princípio de incêndio atinge silo de trigo da Cotricampo em Campo Novo
Economia Há 32 minutos

Caixa de Benefícios atua com atendimento familiar integral
Saúde Há 1 hora

Práticas da nutrologia visam emagrecimento saudável
Senado Federal Há 1 hora

Grupo de Trabalho deverá propor regras para mineração em terras indígenas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A guria de Santo Angelo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,02%
Euro
R$ 6,19 +0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 572,785,79 +0,47%
Ibovespa
153,053,63 pts -0.19%
Mega-Sena
Concurso 2937 (06/11/25)
12
17
26
34
44
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6872 (06/11/25)
03
06
26
37
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3532 (06/11/25)
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
14
15
17
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias