Defesa Civil de São Paulo alerta para fortes tempestades neste sábado

Trovoadas, raios e rajadas de vento estão previstas para a madrugada

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/11/2025 às 12h18

A capital paulista começou a sexta-feira (7)com nebulosidade e temperatura em elevação. No decorrer do dia, as nuvens se dissipam, o sol aparece e faz calor, com a temperatura máxima chegando aos 28°C. Os menores índices de umidade chegam perto de 35%. No final da noite as nuvens voltam a aumentar e há chance de chuva isolada e rápida, segundo os meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da cidade de São Paulo.

O sábado (8) deve começar com pancadas de chuva que podem ser de forte intensidade entre a madrugada e o amanhecer, acompanhadas de trovoadas, raios e intensas rajadas de vento, que podem superar os 80km/h. Há potencial para formação de alagamentos, e principalmente queda de árvores.

As temperaturas oscilam entre mínima de 16°C, que será observada à noite, e máxima ao redor dos 26°C, com taxas mínimas de umidade em torno dos 55%. No domingo (9), o ar estará mais frio e seco, com possibilidade de garoa, principalmente entre a madrugada e o período da manhã. A temperatura mínima deve fica em 15°C e a máxima em 20°C.

Estado de São Paulo

A Defesa Civil do estado de São Paulo, emitiu, nesta quinta-feira (6), um alerta para a formação de fortes tempestades entre sexta-feira (7) e sábado (8), em razão da atuação de um ciclone extratropical na costa da Região Sudeste. O sistema deve intensificar áreas de instabilidade e provocar chuvas intensas, rajadas de vento e possibilidade de granizo em diferentes regiões do estado.

“Com a combinação de calor pré-frontal, avanço de frente fria e circulação do ciclone extratropical, há condições para tempestades severas, com destaque para granizo isolado, raios frequentes e rajadas de vento extremas, além de microexplosões pontuais. As rajadas previstas chamam atenção pela intensidade e podem causar danos, sobretudo em áreas urbanas e litorâneas”, alertam os meteorologistas.

Os ventos devem chegar a 115 km/h no litoral norte; 110 km/h na Baixada Santista, Vale do Ribeira e região de Itapeva; 100 km/h na região metropolitana de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira; 95 km/h nas regiões de Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara.

Os acumulados de chuva devem ocorrer na região metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira, Itapeva, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Baixada Santista e Litoral Norte (médio acumulado); o alto acumulado, em Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara; muito alto acumulado: Presidente Prudente e Marília .

As recomendações à população são as de evitar áreas arborizadas e não estacionar veículos sob árvores; recolher objetos soltos em varandas e quintais; durante tempestades com raios, evitar áreas abertas, estruturas metálicas e contato com água; não atravessar áreas alagadas. Caso um fio energizado caia sobre o veículo, permaneça dentro do carro e acione o Corpo de Bombeiros.

