Duas chapas têm candidaturas homologadas para eleição do cacicado na Terra Indígena Guarita

A Comissão Eleitoral da Terra Indígena Guarita divulgou, nesta semana, o edital de homologação das candidaturas ao cacicado da comunidade. As inscrições ocorreram entre os dias 2 e 6 de novembro, na unidade da Funai de Miraguaí, e seguiram todas as normas previstas no regimento eleitoral aprovado.

Após análise da documentação, duas chapas foram consideradas aptas a concorrer no pleito de 2025. A Chapa 1 é formada por Valdones Joaquim, candidato a cacique, e Carlinhos Alfaiate, como vice. Já a Chapa 2 tem Joceli Cipriano como candidato a cacique e Sinato K. Ribeiro como vice.

A Comissão Eleitoral reforça que será responsável por conduzir todas as etapas do processo e que novas informações serão divulgadas nos canais oficiais de comunicação da comunidade indígena Guarita.







