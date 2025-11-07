Sexta, 07 de Novembro de 2025
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Duas chapas têm candidaturas homologadas para eleição do cacicado na Terra Indígena Guarita

Duas chapas disputam o pleito de 2025; Comissão Eleitoral conduzirá todas as etapas do processo.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Comissão Eleitoral da TI Guarita
07/11/2025 às 11h47
Duas chapas têm candidaturas homologadas para eleição do cacicado na Terra Indígena Guarita
(Foto: Divulgação RD Foco)

A Comissão Eleitoral da Terra Indígena Guarita divulgou, nesta semana, o edital de homologação das candidaturas ao cacicado da comunidade. As inscrições ocorreram entre os dias 2 e 6 de novembro, na unidade da Funai de Miraguaí, e seguiram todas as normas previstas no regimento eleitoral aprovado.

Após análise da documentação, duas chapas foram consideradas aptas a concorrer no pleito de 2025. A Chapa 1 é formada por Valdones Joaquim, candidato a cacique, e Carlinhos Alfaiate, como vice. Já a Chapa 2 tem Joceli Cipriano como candidato a cacique e Sinato K. Ribeiro como vice.

A Comissão Eleitoral reforça que será responsável por conduzir todas as etapas do processo e que novas informações serão divulgadas nos canais oficiais de comunicação da comunidade indígena Guarita.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
CAMPO NOVO Há 36 minutos

Princípio de incêndio atinge silo de trigo da Cotricampo em Campo Novo

Ação rápida dos funcionários e dos Bombeiros impediu que as chamas se espalhassem pela estrutura de secagem de grãos.
Geral Há 1 hora

Prefeito de Florianópolis faz controle da entrada de pessoas na cidade

Prefeito envia de volta quem não tem emprego ou moradia no local
Geral Há 2 horas

Defesa Civil de São Paulo alerta para fortes tempestades neste sábado

Trovoadas, raios e rajadas de vento estão previstas para a madrugada

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

COP30: Lula se reúne com líderes da Alemanha, Portugal e Moçambique

Reuniões bilaterais ocorrem à margem da Cúpula da COP30

 Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 3 horas

Celesc reforça orientações de segurança diante da previsão de tempestades em Santa Catarina

Foto: Divulgação/CelescA Celesc informa que está em estado de alerta diante da previsão de tempestades severas em Santa Catarina entre esta sexta-f...

Tenente Portela, RS
25°
Chuvas esparsas
Mín. 14° Máx. 24°
25° Sensação
5.48 km/h Vento
74% Umidade
100% (28.13mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Sábado
17° 12°
Domingo
25° 10°
Segunda
27° 14°
Terça
29° 14°
Quarta
29° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 11 minutos

Payot lança consultora virtual com inteligência artificial
CAMPO NOVO Há 31 minutos

Princípio de incêndio atinge silo de trigo da Cotricampo em Campo Novo
Economia Há 32 minutos

Caixa de Benefícios atua com atendimento familiar integral
Saúde Há 1 hora

Práticas da nutrologia visam emagrecimento saudável
Senado Federal Há 1 hora

Grupo de Trabalho deverá propor regras para mineração em terras indígenas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A guria de Santo Angelo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,02%
Euro
R$ 6,19 +0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 572,785,79 +0,47%
Ibovespa
153,053,63 pts -0.19%
Mega-Sena
Concurso 2937 (06/11/25)
12
17
26
34
44
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6872 (06/11/25)
03
06
26
37
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3532 (06/11/25)
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
14
15
17
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias