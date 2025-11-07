Celesc reforça orientações de segurança diante da previsão de tempestades em Santa Catarina

Foto: Divulgação/Celesc

A Celesc informa que está em estado de alerta diante da previsão de tempestades severas em Santa Catarina entre esta sexta-feira e sábado, com possibilidade de chuvas e ventos fortes, descargas elétricas e granizo. A Companhia acionou suas Regionais para revisão de materiais, ferramentas, veículos e equipes, que permanecerão de sobreaviso para atendimento imediato às ocorrências. O objetivo é garantir resposta rápida e segura em eventuais interrupções do fornecimento de energia.

A combinação de ventos intensos e solo encharcado aumenta o risco de queda de árvores sobre a rede, rompimento de cabos e danos à infraestrutura. Por isso, a Celesc reforça orientações de segurança para a população:

Orientações de segurança à população:

• Durante ventanias e tempestades, não permaneça próximo a árvores. A força do vento pode provocar a queda de galhos ou do tronco, atingindo pessoas e danificando a rede elétrica.

• Evite ficar perto de postes, fiações e estruturas da rede elétrica durante temporais. Em caso de descargas atmosféricas ou rompimento de cabos, há risco de choque elétrico e acidentes graves.

• Não atravesse áreas alagadas, pois podem haver fios elétricos caídos ou estruturas energizadas.

• Não toque e não se aproxime de fios caídos ou rompidos. Considere a rede sempre energizada, mesmo em casos de falta de energia.

• Após inundações, solicite a avaliação de um profissional qualificado antes de religar a energia no imóvel.

A Celesc reforça que todas as ocorrências devem ser comunicadas pelos canais oficiais, que operam 24 horas:

Canais de atendimento da Celesc:

Emergência e falta de energia: 0800 048 0196

Agência Web / Aplicativo Celesc: www.celesc.com.br

WhatsApp (Chatbot): (48) 99860-0067