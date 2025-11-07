Preço médio dos alimentos recua em outubro no Estado e alcança menor patamar de 2025

O Preço da Cesta de Alimentos (PCA-RE) do Rio Grande do Sul, calculado mensalmente pelo governo do Estado com base na variação de preços de 80 alimentos registrada nas notas fiscais do varejo, fechou o mês de outubro em R$ 288,53. O valor representa uma leve queda de 0,10% em outubro em relação ao mês de setembro e é o menor patamar da cesta em 2025. No acumulado do ano, o recuo médio é de 1,33%.

A Região Metropolitana de Porto Alegre teve a terceira maior queda de preços em outubro, na comparação com o mês anterior, com recuo de 0,71%. A cesta custou R$ 293,95, valor acima da média registrada no Estado, mas o menor do ano na região, que acumula declínio de 2,71% em 2025. A região das Hortênsias, apesar de permanecer como a mais cara do RS, também assinalou queda de preço de 0,12% em outubro e alcançou o menor valor da cesta desde novembro de 2024.

Queda no leite, queijo, arroz e feijão

Entre os grupos analisados, os laticínios tiveram a maior redução de preços, com queda de mais de 6% comparado ao mês de setembro. O leite integral, vendido a uma média de R$ 3,99, apresentou recuo de 11,14%. O preço do quilo do queijo muçarela também caiu, sendo encontrado a uma média de R$ 43,30 nos supermercados – uma diminuição de 8,36% no valor.

O segundo maior declínio foi registrado entre os cereais e leguminosas. O arroz branco segue em ritmo de queda, vendido a uma média de R$ 3,40 o quilo em outubro. O cereal teve retração acima de 5% em relação ao mês anterior – no ano, a queda chega a 38,20%. O preço do feijão preto se manteve praticamente estável, com leve recuo de 0,20% ante setembro. No ano, porém, a queda alcança 41,16%.

O preço do ovo, que chegou a atingir um pico de R$ 15,29 em março deste ano, chegou ao seu menor valor de 2025, comercializado a uma média de R$ 10,62 – queda de 7,68% em outubro. No acumulado do ano, além do arroz branco e feijão preto, as maiores reduções de preço entre os produtos, foram observadas na laranja (-31,67%), azeite de oliva (-29,51%) e coxa de frango (-22,60%).

Monitoramento dos preços

Os dados estão publicados no Boletim de Preços Dinâmicos e disponíveis no Painel de Preços Dinâmicos . Elaborado pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, o material acompanha a variação de preço no varejo dos itens de consumo mais presentes na mesa dos gaúchos. Também é possível verificar o índice de inflação da cesta por regiões do Estado.