Caixa anuncia novo concurso com 184 vagas e salários de até R$ 14,9 mil

Edital será lançado nesta sexta-feira (7); oportunidades incluem engenheiros, arquitetos e médicos do trabalho com salários de até R$ 14,9 mil.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações G1
07/11/2025 às 10h48
A Caixa Econômica Federal lançará nesta sexta-feira (7) o edital de um novo concurso público para cargos de nível superior. Organizado pela Fundação Cesgranrio, o certame oferece 184 vagas, com provas marcadas para 1º de fevereiro de 2026.

As oportunidades são destinadas principalmente a engenheiros civis, além de vagas para arquitetos e médicos do trabalho. Os salários variam entre R$ 11.186,00 e R$ 14.915,00, conforme a carga horária — 40 horas semanais para engenheiros e arquitetos e 30 horas para médicos.

Os aprovados terão benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, PLR e auxílios diversos. O concurso contará com provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos. Haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência, negros, indígenas e quilombolas. As inscrições ocorrerão de 7 de novembro a 8 de dezembro pelo site da Fundação Cesgranrio.



