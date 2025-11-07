Ações de segurança pública do governo Leite impulsionam queda nos roubos a pedestres na região Norte do Estado

Os investimentos do governo do Estado em segurança vêm reduzindo as ocorrências contra o patrimônio em uma das regiões econômicas mais importantes do Rio Grande do Sul. Nos primeiros sete meses de 2025, nove municípios da região Norte, que juntos abrangem uma população de 605 mil habitantes (IBGE), registraram queda nos roubos a pedestres, segundo levantamento do Observatório Estadual da Segurança Pública (Oesp).

Entre janeiro e setembro de 2025, a cidade de Passo Fundo, um dos principais polos econômicos do Estado e com uma população de 214 mil habitantes, teve uma redução de 39% nos roubos a pedestres, passando de 214 para 131, quando comparadas ao mesmo período de 2022. Em Erechim, segunda maior cidade do Norte gaúcho, com 105 mil habitantes, os crimes dessa natureza despencaram 66% (de 35 para 12 casos). Já em Carazinho, que tem 63 mil habitantes, a queda foi de 41 para 19 casos, uma redução de 54%.

Nos municípios com menos de 35 mil habitantes, a melhoria na segurança pública também foi percebida. Tapejara registrou queda de 83%, passando de seis para um roubo a pedestre no período analisado. Em Sarandi, a redução foi de 75%, passando de 12 para três ocorrências. Soledade, por sua vez, os delitos diminuíram 65%, de 17 para seis registros. Já em Lagoa Vermelha, esses crimes caíram pela metade, de quatro para dois casos.

Nenhum registro

Alguns municípios não registraram roubos a pedestres em 2025. É o caso de Frederico Westphalen, que tem 33 mil habitantes. Antes, em 2022 eram sete casos. Iraí, município de 7 mil habitantes, também não teve ocorrências no período. Os resultados derivam principalmente de três fatores: integração entre os órgãos de segurança, inteligência aplicada ao policiamento, e investimentos.

Investimento em segurança na região Norte

Os investimentos estaduais em segurança pública vêm sendo percebidos na região. Somente em 2025, foram investidos quase R$ 310 milhões em viaturas e equipamentos em todo o RS. Em maio deste ano, Carazinho, Erechim, Frederico Westphalen, Passo Fundo e Sarandi receberam 28 viaturas em uma entrega que compreendeu quase R$ 140 milhões em todo o Estado.