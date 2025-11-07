Sexta, 07 de Novembro de 2025
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ações de segurança pública do governo Leite impulsionam queda nos roubos a pedestres na região Norte do Estado

Os investimentos do governo do Estado em segurança vêm reduzindo as ocorrências contra o patrimônio em uma das regiões econômicas mais importantes ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
07/11/2025 às 10h43
Ações de segurança pública do governo Leite impulsionam queda nos roubos a pedestres na região Norte do Estado
-

Os investimentos do governo do Estado em segurança vêm reduzindo as ocorrências contra o patrimônio em uma das regiões econômicas mais importantes do Rio Grande do Sul. Nos primeiros sete meses de 2025, nove municípios da região Norte, que juntos abrangem uma população de 605 mil habitantes (IBGE), registraram queda nos roubos a pedestres, segundo levantamento do Observatório Estadual da Segurança Pública (Oesp).

Entre janeiro e setembro de 2025, a cidade de Passo Fundo, um dos principais polos econômicos do Estado e com uma população de 214 mil habitantes, teve uma redução de 39% nos roubos a pedestres, passando de 214 para 131, quando comparadas ao mesmo período de 2022. Em Erechim, segunda maior cidade do Norte gaúcho, com 105 mil habitantes, os crimes dessa natureza despencaram 66% (de 35 para 12 casos). Já em Carazinho, que tem 63 mil habitantes, a queda foi de 41 para 19 casos, uma redução de 54%.

Nos municípios com menos de 35 mil habitantes, a melhoria na segurança pública também foi percebida. Tapejara registrou queda de 83%, passando de seis para um roubo a pedestre no período analisado. Em Sarandi, a redução foi de 75%, passando de 12 para três ocorrências. Soledade, por sua vez, os delitos diminuíram 65%, de 17 para seis registros. Já em Lagoa Vermelha, esses crimes caíram pela metade, de quatro para dois casos.

Nenhum registro

Alguns municípios não registraram roubos a pedestres em 2025. É o caso de Frederico Westphalen, que tem 33 mil habitantes. Antes, em 2022 eram sete casos. Iraí, município de 7 mil habitantes, também não teve ocorrências no período. Os resultados derivam principalmente de três fatores: integração entre os órgãos de segurança, inteligência aplicada ao policiamento, e investimentos.

Investimento em segurança na região Norte

Os investimentos estaduais em segurança pública vêm sendo percebidos na região. Somente em 2025, foram investidos quase R$ 310 milhões em viaturas e equipamentos em todo o RS. Em maio deste ano, Carazinho, Erechim, Frederico Westphalen, Passo Fundo e Sarandi receberam 28 viaturas em uma entrega que compreendeu quase R$ 140 milhões em todo o Estado.


Texto: Dulce Mazer/Ascom SSP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 14 minutos

Celesc reforça orientações de segurança diante da previsão de tempestades em Santa Catarina

Foto: Divulgação/CelescA Celesc informa que está em estado de alerta diante da previsão de tempestades severas em Santa Catarina entre esta sexta-f...

 -
Fazenda Há 15 minutos

Preço médio dos alimentos recua em outubro no Estado e alcança menor patamar de 2025

O Preço da Cesta de Alimentos (PCA-RE) do Rio Grande do Sul, calculado mensalmente pelo governo do Estado com base na variação de preços de 80 alim...

 (Foto: Divulgação/ JB FM)
Concurso Público Há 55 minutos

Caixa anuncia novo concurso com 184 vagas e salários de até R$ 14,9 mil

Edital será lançado nesta sexta-feira (7); oportunidades incluem engenheiros, arquitetos e médicos do trabalho com salários de até R$ 14,9 mil.

 Um dos veículos alcança a altura de operação de 55m e 53,5m quando inclinado, o equivalente a um edifício de 18 andares -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom SSP
Segurança Pública Há 1 hora

Governo Leite amplia estrutura dos Bombeiros Militares no combate a incêndios com mais veículos e equipamentos

O Rio Grande do Sul está diferente. Nos últimos anos, o Estado passou a investir na reposição dos efetivos e na aquisição de veículos e equipamento...

 © EBC
Geral Há 3 horas

Podcast Ajudante Digital, da Radioagência Nacional, completa um ano

Programa reúne com 30 episódios sobre tecnologia e cidadania digital

Tenente Portela, RS
22°
Chuvas esparsas
Mín. 14° Máx. 24°
22° Sensação
4.03 km/h Vento
84% Umidade
100% (28.13mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Sábado
17° 12°
Domingo
25° 10°
Segunda
27° 14°
Terça
29° 14°
Quarta
29° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 4 minutos

Evento debate proteção de dados e cibersegurança em PMEs
Economia Há 4 minutos

Poupança tem retirada líquida de R$ 9,7 bilhões em outubro
Energia Há 4 minutos

Celesc reforça orientações de segurança diante da previsão de tempestades em Santa Catarina
Fazenda Há 4 minutos

Preço médio dos alimentos recua em outubro no Estado e alcança menor patamar de 2025
Esporte Local Há 9 minutos

Redentora sedia 1ª Taça Noroeste de Muay Thai e Artes Marciais neste sábado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A guria de Santo Angelo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,24%
Euro
R$ 6,20 +0,47%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 568,776,94 -0,50%
Ibovespa
152,716,22 pts -0.41%
Mega-Sena
Concurso 2937 (06/11/25)
12
17
26
34
44
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6872 (06/11/25)
03
06
26
37
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3532 (06/11/25)
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
14
15
17
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias