Sexta, 07 de Novembro de 2025
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo Leite amplia estrutura dos Bombeiros Militares no combate a incêndios com mais veículos e equipamentos

O Rio Grande do Sul está diferente. Nos últimos anos, o Estado passou a investir na reposição dos efetivos e na aquisição de veículos e equipamento...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
07/11/2025 às 10h43
Governo Leite amplia estrutura dos Bombeiros Militares no combate a incêndios com mais veículos e equipamentos
Um dos veículos alcança a altura de operação de 55m e 53,5m quando inclinado, o equivalente a um edifício de 18 andares -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom SSP

O Rio Grande do Sul está diferente. Nos últimos anos, o Estado passou a investir na reposição dos efetivos e na aquisição de veículos e equipamentos. No final de 2022, o governo adquiriu, por meio do Programa Avançar, duas autoescadas mecânicas (AEM) importadas da Alemanha (conhecidas como escada Magirus em razão da marca da fabricante alemã) para atender ao Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), em Porto Alegre e Caxias do Sul.

A foto duas autoescadas mecânicas de caminhões do Corpo de Bombeiros, estendidas em direção aos andares superiores de um edifício. Uma das escadas alcança quase o topo do prédio, enquanto a outra está posicionada um pouco mais abaixo.
Autoescadas mecânicas importadas da Alemanha são fundamentais no combate ao fogo em edificações -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom SSP
Os equipamentos, orçados em mais de R$ 16 milhões, são fundamentais no combate ao fogo em edificações. Um deles alcança até 42,2 metros de altura na função de combate a incêndio e 40,7 metros para resgate, o que representa um prédio de 14 andares. O outro veículo alcança a altura de operação de 55 metros e 53,5 metros quando inclinado, o equivalente a um edifício de 18 andares.

Antes dessa entrega, ocorrida em dezembro de 2022, o Rio Grande do Sul possuía 19 autoescadas, recebidas no século passado. Essas estruturas já eram consideradas ultrapassadas e não garantiam o devido cumprimento da função que lhes era atribuída.

Além disso, também não há mais empresas no mercado que façam as manutenções necessárias para esses equipamentos. Agora, com essa nova tecnologia presente nas suas duas novas autoescadas mecânicas, o Corpo de Bombeiros Militar passa a ter mais segurança, conforto e acesso a pontos mais altos. A autoescada mecânica da capital encontra-se em manutenção corretiva em razão de avaria no sensor responsável pela leitura dos graus de elevação e aguarda chegada da peça da Alemanha.

Investimentos também impactam em outras atividades

Neste ano, os investimentos do governo do Estado em viaturas e equipamentos já somam quase R$ 310 milhões. A aplicação de recursos no CBMRS permitiu que, nos últimos sete anos, o número de viaturas e outros veículos de grande porte crescesse 76%, saltando de 517 para 910 unidades. O número de embarcações, por sua vez, aumentou 164%, passando de 73 para 193 botes, ambulanchas, motoaquáticas e outros. Além disso, em 2023, o CBMRS adquiriu sua primeira aeronave.

Já a Polícia Civil, nos últimos sete anos, teve o reforço de 738 viaturas, uma ampliação de 36%. Assim, sua frota chegou a 2.782 unidades em outubro deste ano. No mesmo período, recebeu ainda sete embarcações, totalizando 12, e três aeronaves, sendo quatro atualmente. Além disso, conta com um novo helicóptero que permite ações noturnas.

Pela Brigada Militar (BM), há o maior número de aeronaves entre as forças de segurança do Estado – são cinco helicópteros e quatro aviões. Há também quatro helicópteros que estão em processo de aquisição. O governo Leite atendeu a demanda de renovação da frota aérea, que ficou ainda mais evidente após as enchentes de 2024. Pela mesma razão, o número de embarcações da BM aumentou expressivamente, saltando de uma para 19 unidades no período. Ainda, somente em 2025, a Brigada Militar recebeu 377 viaturas, 39 motos, 31 micro-ônibus e 17 motoaquáticas, uma renovação de veículos que vem sendo ampliada ano a ano.

Texto: Júlio Amaral/Ascom SSP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 5 minutos

Celesc reforça orientações de segurança diante da previsão de tempestades em Santa Catarina

Foto: Divulgação/CelescA Celesc informa que está em estado de alerta diante da previsão de tempestades severas em Santa Catarina entre esta sexta-f...

 -
Fazenda Há 5 minutos

Preço médio dos alimentos recua em outubro no Estado e alcança menor patamar de 2025

O Preço da Cesta de Alimentos (PCA-RE) do Rio Grande do Sul, calculado mensalmente pelo governo do Estado com base na variação de preços de 80 alim...

 (Foto: Divulgação/ JB FM)
Concurso Público Há 46 minutos

Caixa anuncia novo concurso com 184 vagas e salários de até R$ 14,9 mil

Edital será lançado nesta sexta-feira (7); oportunidades incluem engenheiros, arquitetos e médicos do trabalho com salários de até R$ 14,9 mil.

 -
Segurança Pública Há 51 minutos

Ações de segurança pública do governo Leite impulsionam queda nos roubos a pedestres na região Norte do Estado

Os investimentos do governo do Estado em segurança vêm reduzindo as ocorrências contra o patrimônio em uma das regiões econômicas mais importantes ...

 © EBC
Geral Há 3 horas

Podcast Ajudante Digital, da Radioagência Nacional, completa um ano

Programa reúne com 30 episódios sobre tecnologia e cidadania digital

Tenente Portela, RS
22°
Chuvas esparsas
Mín. 14° Máx. 24°
22° Sensação
4.03 km/h Vento
84% Umidade
100% (28.13mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Sábado
17° 12°
Domingo
25° 10°
Segunda
27° 14°
Terça
29° 14°
Quarta
29° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 4 minutos

Evento debate proteção de dados e cibersegurança em PMEs
Economia Há 4 minutos

Poupança tem retirada líquida de R$ 9,7 bilhões em outubro
Energia Há 4 minutos

Celesc reforça orientações de segurança diante da previsão de tempestades em Santa Catarina
Fazenda Há 4 minutos

Preço médio dos alimentos recua em outubro no Estado e alcança menor patamar de 2025
Esporte Local Há 9 minutos

Redentora sedia 1ª Taça Noroeste de Muay Thai e Artes Marciais neste sábado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A guria de Santo Angelo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,24%
Euro
R$ 6,20 +0,47%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 568,776,94 -0,50%
Ibovespa
152,716,22 pts -0.41%
Mega-Sena
Concurso 2937 (06/11/25)
12
17
26
34
44
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6872 (06/11/25)
03
06
26
37
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3532 (06/11/25)
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
14
15
17
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias