Governo Leite amplia estrutura dos Bombeiros Militares no combate a incêndios com mais veículos e equipamentos

Um dos veículos alcança a altura de operação de 55m e 53,5m quando inclinado, o equivalente a um edifício de 18 andares -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom SSP

O Rio Grande do Sul está diferente. Nos últimos anos, o Estado passou a investir na reposição dos efetivos e na aquisição de veículos e equipamentos. No final de 2022, o governo adquiriu, por meio do Programa Avançar, duas autoescadas mecânicas (AEM) importadas da Alemanha (conhecidas como escada Magirus em razão da marca da fabricante alemã) para atender ao Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), em Porto Alegre e Caxias do Sul.

Autoescadas mecânicas importadas da Alemanha são fundamentais no combate ao fogo em edificações -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom SSP Os equipamentos, orçados em mais de R$ 16 milhões, são fundamentais no combate ao fogo em edificações. Um deles alcança até 42,2 metros de altura na função de combate a incêndio e 40,7 metros para resgate, o que representa um prédio de 14 andares. O outro veículo alcança a altura de operação de 55 metros e 53,5 metros quando inclinado, o equivalente a um edifício de 18 andares.

Antes dessa entrega, ocorrida em dezembro de 2022, o Rio Grande do Sul possuía 19 autoescadas, recebidas no século passado. Essas estruturas já eram consideradas ultrapassadas e não garantiam o devido cumprimento da função que lhes era atribuída.

Além disso, também não há mais empresas no mercado que façam as manutenções necessárias para esses equipamentos. Agora, com essa nova tecnologia presente nas suas duas novas autoescadas mecânicas, o Corpo de Bombeiros Militar passa a ter mais segurança, conforto e acesso a pontos mais altos. A autoescada mecânica da capital encontra-se em manutenção corretiva em razão de avaria no sensor responsável pela leitura dos graus de elevação e aguarda chegada da peça da Alemanha.

Investimentos também impactam em outras atividades

Neste ano, os investimentos do governo do Estado em viaturas e equipamentos já somam quase R$ 310 milhões. A aplicação de recursos no CBMRS permitiu que, nos últimos sete anos, o número de viaturas e outros veículos de grande porte crescesse 76%, saltando de 517 para 910 unidades. O número de embarcações, por sua vez, aumentou 164%, passando de 73 para 193 botes, ambulanchas, motoaquáticas e outros. Além disso, em 2023, o CBMRS adquiriu sua primeira aeronave.

Já a Polícia Civil, nos últimos sete anos, teve o reforço de 738 viaturas, uma ampliação de 36%. Assim, sua frota chegou a 2.782 unidades em outubro deste ano. No mesmo período, recebeu ainda sete embarcações, totalizando 12, e três aeronaves, sendo quatro atualmente. Além disso, conta com um novo helicóptero que permite ações noturnas.

Pela Brigada Militar (BM), há o maior número de aeronaves entre as forças de segurança do Estado – são cinco helicópteros e quatro aviões. Há também quatro helicópteros que estão em processo de aquisição. O governo Leite atendeu a demanda de renovação da frota aérea, que ficou ainda mais evidente após as enchentes de 2024. Pela mesma razão, o número de embarcações da BM aumentou expressivamente, saltando de uma para 19 unidades no período. Ainda, somente em 2025, a Brigada Militar recebeu 377 viaturas, 39 motos, 31 micro-ônibus e 17 motoaquáticas, uma renovação de veículos que vem sendo ampliada ano a ano.