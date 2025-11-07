Sexta, 07 de Novembro de 2025
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Podcast Ajudante Digital, da Radioagência Nacional, completa um ano

Programa reúne com 30 episódios sobre tecnologia e cidadania digital

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/11/2025 às 08h47
Podcast Ajudante Digital, da Radioagência Nacional, completa um ano
© EBC

O podcast "Ajudante Digital" , produção original da Radioagência Nacional da Empresa Brasil de Comunicação (EBC ), comemorou, em outubro, o primeiro ano de existência. Com conteúdos sobre inovação e tecnologia, o programa se destaca pela linguagem acessível, educativa e bem-humorada. Criado e apresentado pelo empregado e jornalista Leyberson Pedrosa, o podcast conta ainda com a participação das vozes sintéticas Robozito e Robozita, que interagem de forma divertida com o apresentador.

A produção também conta com a colaboração da equipe da Radioagência Nacional em séries especiais, como a que celebrou os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), quando o Ajudante Digital abordou o tema “ECA em tempos digitais”.

“O Ajudante Digital nasceu com o objetivo de tornar a tecnologia compreensível e útil no dia a dia das pessoas. Celebrar este primeiro ano é reafirmar nosso compromisso com a experimentação e a criação em áreas como inovação e tecnologia, ainda carentes de conteúdos em linguagem mais acessível, leve e, quando possível, divertida”, afirma Pedrosa.

Ao longo de 30 episódios, o programa explora temas que vão de segurança digital e serviços públicos online a inovações tecnológicas e ferramentas digitais para o cotidiano. Desde a sua estreia, em 14 de outubro de 2024, o podcast mantém duas versões de distribuição: uma compacta, voltada para rádios, e outra ampliada, disponível em plataformas digitais. Em 2025, o alcance do programa foi ampliado com sua inclusão no Nacional Jovem , da Rádio Nacional da Amazônia .

O Ajudante Digital projeta o segundo ano de episódios abordando tendências e novidades como carros elétricos, automação residencial avançada, acervos digitais, moedas digitais e ferramentas de segurança online . A iniciativa reforça o compromisso da Radioagência Nacional com a educação tecnológica, a acessibilidade e a informação de qualidade, valorizando ao mesmo tempo a autoria e a criatividade da equipe.

Onde ouvir

O podcast Ajudante Digital está disponível nos programas Tarde Nacional e Nacional Jovem e na plataforma de podcast s e séries da Radioagência Naciona l, que oferece transcrições e materiais complementares para cada episódio. Além disso, também pode ser acessado no Spotify e no Amazon Music.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 13 minutos

Celesc reforça orientações de segurança diante da previsão de tempestades em Santa Catarina

Foto: Divulgação/CelescA Celesc informa que está em estado de alerta diante da previsão de tempestades severas em Santa Catarina entre esta sexta-f...

 -
Fazenda Há 13 minutos

Preço médio dos alimentos recua em outubro no Estado e alcança menor patamar de 2025

O Preço da Cesta de Alimentos (PCA-RE) do Rio Grande do Sul, calculado mensalmente pelo governo do Estado com base na variação de preços de 80 alim...

 (Foto: Divulgação/ JB FM)
Concurso Público Há 54 minutos

Caixa anuncia novo concurso com 184 vagas e salários de até R$ 14,9 mil

Edital será lançado nesta sexta-feira (7); oportunidades incluem engenheiros, arquitetos e médicos do trabalho com salários de até R$ 14,9 mil.

 -
Segurança Pública Há 59 minutos

Ações de segurança pública do governo Leite impulsionam queda nos roubos a pedestres na região Norte do Estado

Os investimentos do governo do Estado em segurança vêm reduzindo as ocorrências contra o patrimônio em uma das regiões econômicas mais importantes ...

 Um dos veículos alcança a altura de operação de 55m e 53,5m quando inclinado, o equivalente a um edifício de 18 andares -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom SSP
Segurança Pública Há 59 minutos

Governo Leite amplia estrutura dos Bombeiros Militares no combate a incêndios com mais veículos e equipamentos

O Rio Grande do Sul está diferente. Nos últimos anos, o Estado passou a investir na reposição dos efetivos e na aquisição de veículos e equipamento...

Tenente Portela, RS
22°
Chuvas esparsas
Mín. 14° Máx. 24°
22° Sensação
4.03 km/h Vento
84% Umidade
100% (28.13mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Sábado
17° 12°
Domingo
25° 10°
Segunda
27° 14°
Terça
29° 14°
Quarta
29° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 4 minutos

Evento debate proteção de dados e cibersegurança em PMEs
Economia Há 4 minutos

Poupança tem retirada líquida de R$ 9,7 bilhões em outubro
Energia Há 4 minutos

Celesc reforça orientações de segurança diante da previsão de tempestades em Santa Catarina
Fazenda Há 4 minutos

Preço médio dos alimentos recua em outubro no Estado e alcança menor patamar de 2025
Esporte Local Há 9 minutos

Redentora sedia 1ª Taça Noroeste de Muay Thai e Artes Marciais neste sábado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A guria de Santo Angelo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,24%
Euro
R$ 6,20 +0,47%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 568,776,94 -0,50%
Ibovespa
152,716,22 pts -0.41%
Mega-Sena
Concurso 2937 (06/11/25)
12
17
26
34
44
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6872 (06/11/25)
03
06
26
37
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3532 (06/11/25)
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
14
15
17
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias