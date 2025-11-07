Sexta, 07 de Novembro de 2025
Bombeiros de Tenente Portela controlam incêndio em residência no interior

Resposta rápida evitou que fogo se espalhasse e causasse maiores danos à residência

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Bombeiros Voluntários de Tenente Portela
07/11/2025 às 07h21
(Foto: Bombeiros Voluntários de Tenente Portela)

Na tarde desta quinta-feira, por volta das 17h06, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Tenente Portela atendeu a um incêndio em uma residência na localidade de Lagoa Bonita, no interior do município.

A equipe seguia para combater um incêndio em vegetação próximo dali quando recebeu a ligação informando sobre o fogo na casa. Os bombeiros alteraram a rota e se dirigiram imediatamente ao novo chamado.

No local, a guarnição conseguiu controlar as chamas em parte da residência, protegendo a área ainda não atingida e realizando o resfriamento da estrutura. A ação rápida evitou danos maiores e demonstrou mais uma vez a dedicação e prontidão da corporação.

 
 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
