PF faz operação contra irregularidades na saúde em Sorocaba

Durante ação prefeito é afastado do cargo por ordem da Justiça

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/11/2025 às 14h58

A Polícia Federal (PF) cumpriu na manhã desta quinta-feira (6) sete mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva em uma operação que tem o objetivo de apurar práticas ilegais envolvendo a contratação de uma organização social sem fins lucrativos pela Prefeitura Municipal de Sorocaba, no interior de São Paulo. O prefeito da cidade, Rodrigo Manga (Republicanos), foi afastado de seu cargo por ordem da Justiça.

Também foi determinado o sequestro e a indisponibilidade de bens de alguns dos investigados, no valor aproximado de R$ 6,5 milhões, além da aplicação de medidas cautelares como suspensão de função pública e proibição de contato com determinadas pessoas.

Rodrigo Manga, conhecido por ser midiático, foi às redes sociais onde, através de um vídeo, confirmou seu afastamento do cargo.

“Pessoal, acredite se quiser, me afastaram do cargo de prefeito. (...) Mas quero dizer para vocês que não vou desistir de Sorocaba. Não vou desistir do Brasil. Isso que eles estão tentando fazer, fará nosso nome soprar ainda mais, porque o Deus do impossível não falha. Vou verificar o que aconteceu”, disse.

A segunda fase da Operação Copia e Cola, deflagrada nesta quinta, é resultado da análise do material apreendido na primeira fase da operação, em 10 de abril. Segundo a PF, o material permitiu identificar novas pessoas físicas e jurídicas supostamente envolvidas no esquema, que são alvos das diligências da segunda etapa.

Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitação, lavagem de dinheiro, contratação direta ilegal e organização criminosa.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
