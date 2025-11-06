Municípios da região Norte registram queda nos roubos de veículos nos últimos três anos

O Rio Grande do Sul encerrou o mês de setembro de 2025 com o menor número de roubos de veículos da série histórica , iniciada em 2010. Neste cenário, os municípios da região Norte são um reflexo dos avanços significativos na segurança pública no combate a esse tipo de crime, que despencaram nos últimos três anos.

Conforme dados do Observatório da Segurança Pública, em Passo Fundo os roubos de veículos caíram 63% no comparativo de janeiro a setembro de 2022 com o mesmo período de 2025, passando de 30 para 11 casos. Já em Erechim, a queda foi de 67% (de seis para duas ocorrências). Os dois municípios somam uma população de 319 mil habitantes, o que demonstra a eficácia da atuação das forças de segurança da região.

Os bons números também podem ser vistos em outras cidades do Norte. Carazinho, por exemplo, apresentou uma retração de 50% nos roubos de veículos (de três para seis casos), enquanto Marau diminuiu de dois para um (-50%). Além disso, outros quatro municípios não registraram nenhuma ocorrência desse crime em 2025. Getúlio Vargas (que teve dois casos em 2022), Iraí, Lagoa Vermelha e Sananduva (todos com um registro em 2022).

Investimento contínuo em segurança

O Rio Grande do Sul está diferente. O governo do Estado vem desenvolvendo ações de prevenção e combate à criminalidade, além de investimentos no aumento do efetivo das forças de segurança e na melhora de infraestrutura. Em junho de 2025, foi assinado o termo de cooperação para a construção da Cidade da Polícia em Passo Fundo, que irá abrigar as novas sedes das Delegacias da Polícia Civil na região.

Em abril do ano passado, foi inaugurado o novo Comando Regional de Policiamento Ostensivo da Região Norte (CRPO/Norte), em Erechim. Com investimento de R$ 522 mil do Estado, a sede da unidade faz parte da nova organização administrativa das Regiões Integradas de Segurança Pública (Risps).

Ao longo de 2025, o governo Leite realizou investimentos em viaturas e equipamentos que já somam quase R$ 310 milhões. Todas essas entregas contemplaram municípios da região Norte com novos veículos e armamentos, entre outros bens.