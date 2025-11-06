Quinta, 06 de Novembro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Municípios da região Norte registram queda nos roubos de veículos nos últimos três anos

O Rio Grande do Sul encerrou o mês de setembro de 2025 com o menor número de roubos de veículos da série histórica , iniciada em 2010. Neste cenári...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
06/11/2025 às 12h02
Municípios da região Norte registram queda nos roubos de veículos nos últimos três anos
-

O Rio Grande do Sul encerrou o mês de setembro de 2025 com o menor número de roubos de veículos da série histórica , iniciada em 2010. Neste cenário, os municípios da região Norte são um reflexo dos avanços significativos na segurança pública no combate a esse tipo de crime, que despencaram nos últimos três anos.

Conforme dados do Observatório da Segurança Pública, em Passo Fundo os roubos de veículos caíram 63% no comparativo de janeiro a setembro de 2022 com o mesmo período de 2025, passando de 30 para 11 casos. Já em Erechim, a queda foi de 67% (de seis para duas ocorrências). Os dois municípios somam uma população de 319 mil habitantes, o que demonstra a eficácia da atuação das forças de segurança da região.

Os bons números também podem ser vistos em outras cidades do Norte. Carazinho, por exemplo, apresentou uma retração de 50% nos roubos de veículos (de três para seis casos), enquanto Marau diminuiu de dois para um (-50%). Além disso, outros quatro municípios não registraram nenhuma ocorrência desse crime em 2025. Getúlio Vargas (que teve dois casos em 2022), Iraí, Lagoa Vermelha e Sananduva (todos com um registro em 2022).

Investimento contínuo em segurança

O Rio Grande do Sul está diferente. O governo do Estado vem desenvolvendo ações de prevenção e combate à criminalidade, além de investimentos no aumento do efetivo das forças de segurança e na melhora de infraestrutura. Em junho de 2025, foi assinado o termo de cooperação para a construção da Cidade da Polícia em Passo Fundo, que irá abrigar as novas sedes das Delegacias da Polícia Civil na região.

Em abril do ano passado, foi inaugurado o novo Comando Regional de Policiamento Ostensivo da Região Norte (CRPO/Norte), em Erechim. Com investimento de R$ 522 mil do Estado, a sede da unidade faz parte da nova organização administrativa das Regiões Integradas de Segurança Pública (Risps).

Ao longo de 2025, o governo Leite realizou investimentos em viaturas e equipamentos que já somam quase R$ 310 milhões. Todas essas entregas contemplaram municípios da região Norte com novos veículos e armamentos, entre outros bens.

Texto: Leonardo Fister/Ascom SSP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Desenvolvimento Há 43 minutos

Plano de Desenvolvimento Econômico solidifica caminhos sustentáveis para a economia gaúcha

O Rio Grande do Sul segue dando passos estratégicos para assegurar a continuidade das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento. Institucional...

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 56 minutos

PF cumpre mandados de busca sobre fraude em licitação em São Sebastião

Recursos no valor de R$ 5,3 milhões são de verbas federais

 (Foto: Imagem Ilustrativa- IA)
Mudança familiar Há 2 horas

IBGE revela mudança histórica nas famílias brasileiras

Censo 2022 do IBGE revela aumento de casais sem filhos e de pessoas vivendo sozinhas

 Atividade levou oportunidade a mutuários de Bagé em outubro -Foto: Andrei Kannenberg/Ascom Sehab
Habitação Há 2 horas

Mutirão de regularização fundiária em Guaíba é transferido para 5 e 6 de dezembro

O mutirão de regularização para imóveis adquiridos por meio da extinta Companhia de Habitação do Estado (Cohab-RS), que estava agendado para sexta ...
Geral Há 3 horas

Polícia de SP faz operação contra comércio de bebidas adulteradas

Três suspeitos foram presos em flagrante

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 26°
24° Sensação
3 km/h Vento
43% Umidade
35% (0mm) Chance chuva
05h40 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Sexta
25° 15°
Sábado
16° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 12°
Terça
28° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

Expansão de franquias impulsiona setor de lavanderia
Tecnologia Há 26 minutos

AI/R Company é destaque em estudo internacional sobre parceiros da AWS
Educação Há 26 minutos

Primeiro dia do Desafio HackaTchê 2025 promove inovação e aprendizado na Expo Favela RS
Educação Há 26 minutos

Enem 2025: dicas de estudos na reta final para ter bom desempenho
Política Há 26 minutos

Derrite é exonerado da Secretaria de Segurança de São Paulo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,09%
Euro
R$ 6,17 +0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 579,343,30 -1,40%
Ibovespa
153,644,31 pts 0.23%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6871 (05/11/25)
07
21
31
44
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3531 (05/11/25)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
16
18
19
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias