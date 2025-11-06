Quinta, 06 de Novembro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Plano de Desenvolvimento Econômico solidifica caminhos sustentáveis para a economia gaúcha

O Rio Grande do Sul segue dando passos estratégicos para assegurar a continuidade das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento. Institucional...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
06/11/2025 às 12h02
Plano de Desenvolvimento Econômico solidifica caminhos sustentáveis para a economia gaúcha
-

O Rio Grande do Sul segue dando passos estratégicos para assegurar a continuidade das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento. Institucionalizado por meio do Decreto 58.274 , o Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável – lançado há um ano pelo governador Eduardo Leite – consolidou-se como uma política de Estado. A medida garante que as diretrizes do plano tenham capacidade de orientar diferentes etapas até a aplicação de recursos, independentemente de quem esteja à frente do Executivo estadual.

Mais do que um documento técnico, o plano torna-se referência obrigatória para o planejamento estratégico e a tomada de decisões no âmbito das políticas públicas – especialmente aquelas voltadas ao desenvolvimento econômico e à resiliência climática. Essa institucionalização assegura a continuidade entre gestões, oferecendo segurança e estabilidade de longo prazo às iniciativas de desenvolvimento com viés inclusivo e sustentável.

“Com a institucionalização por decreto, o plano deixa de ser uma iniciativa de governo e se consolida como uma política de Estado. Funciona como um guia estratégico de longo prazo para um Rio Grande do Sul mais competitivo, inclusivo e sustentável, com decisões baseadas em evidências e compromisso com a resiliência climática”, afirma o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos.

O decreto transforma as diretrizes do plano em instrumentos permanentes de gestão pública, com governança estruturada e responsabilidades definidas. Entre os avanços proporcionados pela institucionalização, destacam-se:

  • Força legal: o plano passa a vincular planejamento e execução, servindo de base para leis, programas e projetos estratégicos.
  • Integração: o decreto formaliza a transversalidade do plano, fortalecendo a cooperação entre áreas e secretarias estratégicas, com foco em ações articuladas.
  • Governança institucionalizada: estabelece regras claras para a priorização e o monitoramento de projetos e ações, garantindo que os objetivos sejam alcançados de forma eficiente.
  • Perenidade como política de Estado: assegura que o plano mantenha seu rumo estratégico e garanta a continuidade de projetos, independentemente de mudanças de governo.

Foco no futuro

O Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável apoia-se em cinco habilitadores – Capital Humano, Inovação, Ambiente de Negócios, Infraestrutura e Recursos Naturais – que funcionam como alicerces para o crescimento equilibrado do Rio Grande do Sul.

Esses eixos sustentam as ações que visam desenvolver e consolidar o RS como referência nacional em desenvolvimento inclusivo e sustentável, concentrando diferentes objetivos:

  • Pilar econômico: diversificar a economia e melhorar a produtividade.
  • Pilar social: reduzir disparidades regionais e gerar emprego e renda.
  • Pilar sustentável: fortalecer a resiliência climática, preparando o Estado para lidar com eventos extremos que impactem a economia.

“Quando um plano é institucionalizado, deixa de ser agenda de um político específico e passa a ser o norte do Estado. Quem ganha é a sociedade, que percebe gestões focadas na transparência e em garantir resultados concretos e duradouros”, explica Lemos.

Texto: Mariana Fontana/Ascom Casa Civil
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Segurança Pública Há 47 minutos

Municípios da região Norte registram queda nos roubos de veículos nos últimos três anos

O Rio Grande do Sul encerrou o mês de setembro de 2025 com o menor número de roubos de veículos da série histórica , iniciada em 2010. Neste cenári...

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

PF cumpre mandados de busca sobre fraude em licitação em São Sebastião

Recursos no valor de R$ 5,3 milhões são de verbas federais

 (Foto: Imagem Ilustrativa- IA)
Mudança familiar Há 2 horas

IBGE revela mudança histórica nas famílias brasileiras

Censo 2022 do IBGE revela aumento de casais sem filhos e de pessoas vivendo sozinhas

 Atividade levou oportunidade a mutuários de Bagé em outubro -Foto: Andrei Kannenberg/Ascom Sehab
Habitação Há 3 horas

Mutirão de regularização fundiária em Guaíba é transferido para 5 e 6 de dezembro

O mutirão de regularização para imóveis adquiridos por meio da extinta Companhia de Habitação do Estado (Cohab-RS), que estava agendado para sexta ...
Geral Há 3 horas

Polícia de SP faz operação contra comércio de bebidas adulteradas

Três suspeitos foram presos em flagrante

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 26°
24° Sensação
3 km/h Vento
43% Umidade
35% (0mm) Chance chuva
05h40 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Sexta
25° 15°
Sábado
16° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 12°
Terça
28° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

Expansão de franquias impulsiona setor de lavanderia
Tecnologia Há 26 minutos

AI/R Company é destaque em estudo internacional sobre parceiros da AWS
Educação Há 26 minutos

Primeiro dia do Desafio HackaTchê 2025 promove inovação e aprendizado na Expo Favela RS
Educação Há 26 minutos

Enem 2025: dicas de estudos na reta final para ter bom desempenho
Política Há 26 minutos

Derrite é exonerado da Secretaria de Segurança de São Paulo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,09%
Euro
R$ 6,17 +0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 579,343,30 -1,40%
Ibovespa
153,644,31 pts 0.23%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6871 (05/11/25)
07
21
31
44
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3531 (05/11/25)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
16
18
19
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias