IBGE revela mudança histórica nas famílias brasileiras

O Censo 2022 do IBGE mostra que a estrutura familiar no Brasil mudou significativamente nas últimas duas décadas. Casais sem filhos passaram de 14,9% das famílias em 2000 para 26,9% em 2022, impulsionados pela maior participação feminina no mercado de trabalho, queda da natalidade e envelhecimento da população.

Já os casais com filhos, antes maioria, caíram de 63,6% para 45,4% dos lares. Outro destaque é o crescimento das pessoas que vivem sozinhas: de 12,2% em 2010 para 19,1% em 2022, equivalente a quase 1 em cada 5 lares, um salto de 4,1 milhões para 13,6 milhões de pessoas.

Esses números refletem transformações profundas na forma como os brasileiros constroem suas famílias e moradias.









