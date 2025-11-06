Mutirão de regularização fundiária em Guaíba é transferido para 5 e 6 de dezembro

O mutirão de regularização para imóveis adquiridos por meio da extinta Companhia de Habitação do Estado (Cohab-RS), que estava agendado para sexta (7/11) e sábado (8/11) em Guaíba, foi transferido para 5 e 6 de dezembro, das 9h às 16h. O motivo é o risco de chuvas intensas , alertado pela Defesa Civil.

No primeiro momento, o programa beneficia os mutuários de 30 mil unidades habitacionais localizadas em 12 municípios, onde estão sendo realizados mutirões de regularização. Mais de 7 mil atendimentos já foram realizados.

O mutirão integra o Projeto Terra – Eu sou Cohab. A iniciativa é uma cooperação entre a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab); Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS), Procuradoria-Geral do Estado (PGE/RS); Defensoria Pública RS; Colégio Notarial do Brasil, Seção RS, Colégio Registral do RS e o Instituto de Registro Imobiliário do RS. Também se somam ao trabalho o Ministério Público RS, a Defensoria Pública RS e o Comando Militar do Sul no auxílio aos mutirões.