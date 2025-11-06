Quinta, 06 de Novembro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Polícia de SP faz operação contra comércio de bebidas adulteradas

Três suspeitos foram presos em flagrante

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/11/2025 às 09h33

A Polícia Civil de São Paulo faz nesta quinta-feira (6) uma operação contra bebidas falsificadas . São 17 mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo (9 mandados) e também no interior do estado em Marília, Taquaritinga, Americana, Matão e Sertãozinho e também em Londrina, no Paraná.

Até agora, três homens foram presos em flagrante. Dois deles foram encontrados em depósitos clandestinos de garrafas de bebidas alcoólicas em Ermelino Matarazzo e Vila Cruzeiro, ambos na zona leste da capital paulista. No primeiro bairro havia milhares de garrafas usadas na falsificação de bebidas como gim, uísque e vodca. No segundo, policiais identificaram mais vasilhames, rótulos e embalagens adulteradas.

Nas fases anteriores da Operação Parece, Mas Não É a polícia descobriu um grande esquema de falsificação de bebidas alcoólicas.

* Matéria atualizada às 9h10min. para acrescimento de informação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Atividade levou oportunidade a mutuários de Bagé em outubro -Foto: Andrei Kannenberg/Ascom Sehab
Habitação Há 21 minutos

Mutirão de regularização fundiária em Guaíba é transferido para 5 e 6 de dezembro

O mutirão de regularização para imóveis adquiridos por meio da extinta Companhia de Habitação do Estado (Cohab-RS), que estava agendado para sexta ...

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 2 horas

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 48 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

 (Foto: ASCOM Tenente Portela)
Evento Regional Há 3 horas

Feira Negócios Daqui reúne mais de 130 expositores em Tenente Portela

Evento multissetorial ocorre de 21 a 23 de novembro, com entrada gratuita, ampla programação cultural e presença de autoridades locais e estaduais.

 Número de empregados com carteira assinada renovou seu recorde, chegando a 39,2 milhões (Foto: Diones Roberto Becker)
PNAD Contínua Há 9 horas

Desemprego no trimestre cai para menor taxa da série histórica

Dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

 Beneficiários terão o prazo de 30 dias para fazer a prova de vida, contados a partir da data do aviso para realizar o procedimento (Foto: Diones Roberto Becker)
Seguro Social Há 9 horas

Quatro milhões de pessoas terão de fazer prova de vida no INSS

Instituto divulgou um passo a passo para ajudar os beneficiários

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 26°
19° Sensação
3.38 km/h Vento
55% Umidade
35% (0mm) Chance chuva
05h40 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Sexta
25° 15°
Sábado
16° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 12°
Terça
28° 12°
Últimas notícias
Economia Há 2 minutos

Isenção do IR é vitória dos trabalhadores, dizem centrais sindicais
Habitação Há 18 minutos

Mutirão de regularização fundiária em Guaíba é transferido para 5 e 6 de dezembro
Geral Há 1 hora

Polícia de SP faz operação contra comércio de bebidas adulteradas
Câmara Há 1 hora

Presidente da Câmara celebra aprovação de isenção do Imposto de Renda no Senado
Câmara Há 1 hora

Comissão adia votação de relatório do novo Plano Nacional de Educação

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,36%
Euro
R$ 6,16 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 582,807,22 -0,54%
Ibovespa
153,294,44 pts 1.72%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6871 (05/11/25)
07
21
31
44
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3531 (05/11/25)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
16
18
19
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias