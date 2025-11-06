Feira Negócios Daqui reúne mais de 130 expositores em Tenente Portela

A 4ª edição da Feira Negócios Daqui – Multissetorial acontece de 21 a 23 de novembro, na Avenida Santa Rosa, próxima ao Clube Comercial, com entrada gratuita para todas as atividades. O evento, que já soma mais de 130 expositores confirmados, consolida-se como um dos principais espaços de incentivo à economia local, reunindo empreendedores, produtores e comerciantes de Tenente Portela e região.

Durante os três dias, o público poderá conferir empresas de diferentes setores, iniciativas da agricultura familiar, agroindústrias, artesanato e expressões da cultura indígena. A programação inclui também praça de alimentação, shows e apresentações culturais.

A praça de alimentação será organizada pelos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela e pelo Grupo de Apoio à Brigada Militar (GABM). As entidades ficarão responsáveis pela estrutura e comercialização de lanches e bebidas, destinando toda a renda às suas atividades, em uma ação solidária da feira.

A abertura oficial será na sexta-feira, 21 de novembro, às 17h, com presença de autoridades estaduais, regionais e municipais. Representantes da comissão organizadora, secretários e gestores locais vêm mobilizando entidades e a comunidade, destacando a importância do evento para o desenvolvimento regional. O governador Eduardo Leite também é esperado, tendo manifestado interesse em participar.

Entre as atrações artísticas, estão Júnior e Cézar, Roger e Gustavo, Banda Aesa e Grupo Tô Di Boa. A programação paralela inclui o Encontro da Melhor Idade, a escolha do Rei e Rainha com animação da Banda Eventos, o show de Dilei Viola e Mathias, o Festival Danças Daqui, desfile de moda e o tradicional Cão Curso.

Com entrada franca e ampla variedade de atrações, a Feira Negócios Daqui 2025 se consolida como um espaço de oportunidades, integração comunitária e valorização da produção regional.

O evento é uma realização da Prefeitura de Tenente Portela, com apoio da ACISA e Emater/RS, patrocínio da Corsan e financiamento do Pró-Cultura RS, por meio da Secretaria da Cultura e do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.