Desemprego no trimestre cai para menor taxa da série histórica

Dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

Por: Editoria Local Fonte: Agência Brasil
06/11/2025 às 01h32 Atualizada em 06/11/2025 às 01h37
Número de empregados com carteira assinada renovou seu recorde, chegando a 39,2 milhões (Foto: Diones Roberto Becker)

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,6% no trimestre encerrado em setembro, repetindo a menor taxa da série histórica que teve início em 2012, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua), divulgados pelo IBGE.

Esse resultado mostra que, no trimestre, a população desocupada no país ficou em 6,04 milhões, menor contingente da série; uma queda de 3,3% em relação ao trimestre anterior e de 11,8% na comparação com o mesmo período de 2024.

A população inserida no mercado de trabalho permaneceu estável, acima de 102 milhões, ainda em patamar recorde, enquanto o nível da ocupação ficou em 58,7%.

Já o número de empregados com carteira assinada renovou seu recorde, chegando a 39,2 milhões.

A pesquisa também mostra que a renda média real do trabalhador foi de R$ 3.507 no trimestre encerrado em setembro. Esse resultado representa alta de 4% em relação ao mesmo trimestre de 2024.

 

