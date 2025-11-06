Quatro milhões de pessoas terão de fazer prova de vida no INSS

Beneficiários terão o prazo de 30 dias para fazer a prova de vida, contados a partir da data do aviso para realizar o procedimento (Foto: Diones Roberto Becker)

Quatro milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terão de fazer prova de vida para não ter seu benefício bloqueado. De acordo com o INSS, todos já foram notificados por meio do aplicativo “Meu INSS” ou por meio do extrato do banco no qual é feito o pagamento.

Segundo o INSS, a mensagem foi entregue somente para os beneficiários cuja comprovação de vida não pôde ser feita de forma automática pelo sistema.

Os beneficiários terão o prazo de 30 dias para fazer a prova de vida, contados a partir da data do aviso para realizar o procedimento.

O instituto divulgou um passo a passo para ajudar os beneficiários a regularizarem a situação:

- Acesse o site ou aplicativo “Meu INSS”, faça login e siga as instruções para o reconhecimento facial, se for pedido.

- Em alguns bancos é possível realizar a prova de vida online, diretamente pelo aplicativo ou site do banco.

- Se preferir, o beneficiário também pode comparecer presencialmente à agência bancária responsável pelo pagamento e apresentar um documento oficial com foto.

