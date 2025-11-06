Vereador revela destinação de emenda para construção de salão comunitário em Coronel Bicaco

Vereador João Marques Brasil disse que participou do encontro do deputado federal com moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida (Foto: Diones Roberto Becker)

Durante sua manifestação no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (3/11), o vereador João Marques Brasil (PDT) disse que participou de um encontro do deputado federal Elvino Bohn Gass com moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida em Coronel Bicaco, na sexta-feira (31/10).

Conforme o pedetista, os residentes no bairro já montaram uma diretoria e agora estão buscando recursos financeiros para edificar o salão comunitário.

— Como o deputado Elvino Bohn Gass gosta muito de incentivar as comunidades, agora ele acertou com a comunidade do bairro Nossa Senhora Aparecida uma emenda parlamentar para construção de um salão comunitário — destacou o edil, que, ainda, elogiou a organização dos moradores para pleitear o valor.

