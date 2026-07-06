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NEC impulsiona transformação digital da Messer Gases Brasil

O trabalho consultivo e de integração fornecido pela multinacional japonesa reforça ainda mais a jornada de seu cliente rumo à Indústria 4.0, com m...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/07/2026 às 22h50

A Messer Gases Brasil, empresa de origem alemã de gases industriais, medicinais e especiais, vem acelerando sua jornada de transformação digital como parte de sua estratégia de Indústria 4.0. Nesse contexto, a empresa tem modernizado processos e ampliado o uso de tecnologias para automatizar operações e melhorar a eficiência de suas plantas — movimento que conta com a expertise da NEC como integradora há cerca de três anos.

Com a adoção de soluções de conectividade e segurança da Cisco implementadas pela NEC, a Messer Brasil tem investido na modernização da infraestrutura de rede sem fio no site de Jundiaí (SP), o maior da companhia no Brasil. Visando contribuir para a renovação do parque tecnológico localizado no interior paulista, a NEC implantou equipamentos access point e switches, todos da Cisco, para atender à rede da Messer Brasil.

O uso da solução, que faz parte do portfólio unificado de infraestrutura de rede cabeada e wireless da Cisco, com gerenciamento em nuvem, trouxe mais visibilidade e praticidade à equipe de TI da Messer Brasil, o que os tem ajudado a identificar o posicionamento ideal das antenas e a acompanhar o desempenho da rede em tempo real.

A modernização da infraestrutura foi essencial para sustentar novas aplicações digitais, como o Balcão, que permite rastrear cilindros de gases desde a produção até a entrega, eliminando a utilização de fichas manuais, que poderiam trazer erros de interpretação ou serem perdidas. A operação ganhou eficiência e confiabilidade com a expansão e o fortalecimento do sinal de rede.

"Com o avanço da digitalização dos processos e o uso crescente de apps, a conectividade passou a ser um fator crítico para nossa operação. Garantir acesso estável e de qualidade à rede Wi-Fi deixou de ser apenas uma questão de conveniência e se tornou essencial para a produtividade e para a continuidade dos negócios", afirma Sandra Deoti, head de TI da Messer Gases Brasil.

Como parte do pacote de soluções, a NEC também realizou o site survey, que realiza um mapeamento técnico e estratégico da rede Wi-Fi, medindo cobertura, intensidade e interferência do sinal. O levantamento foi essencial para identificar os melhores pontos de instalação dos APs e garantir a eficiência do projeto.

"A NEC prestou um serviço de consultoria, ajudando a identificar quais equipamentos se encaixavam melhor dentro das nossas necessidades. Esse trabalho foi praticamente uma mentoria", destaca Lucas Ferrão, especialista de Infraestrutura da Messer Gases Brasil. "Além disso, a empresa refez o site survey após ouvir nosso feedback, o que nos deixou muito bem impressionados, pois o resultado ficou excelente e, principalmente, vimos que a voz do cliente foi realmente ouvida", completa.

Outro marco importante foi a atualização do Cisco ISE, plataforma de controle de acesso à rede, que permite autenticar, autorizar e monitorar dispositivos e usuários. A solução faz parte do roadmap estratégico da Messer Brasil e reforça a adoção do conceito de Zero Trust, ampliando a segurança tanto na rede cabeada quanto na sem fio. A atualização trouxe também melhorias no acesso à rede de visitantes, que agora é mais simples e controlado.

"O Cisco ISE já estava no nosso plano de curto prazo, pois sabíamos da importância de fortalecer a segurança e o controle de acesso à rede", explica Ferrão. "A parceria com a NEC foi fundamental para acelerar a implementação de forma estruturada e com acompanhamento técnico especializado", acrescenta.

Antes mesmo da chegada da NEC como integradora, a expansão da cobertura Wi-Fi da Messer Brasil começou em 2019, mas, nessa época, as configurações eram feitas de forma manual. A adoção das soluções de rede cabeada e wireless da Cisco e sua integração com o ISE representam um salto tecnológico, permitindo uma gestão mais automatizada e inteligente da infraestrutura de rede — um passo essencial para sustentar as novas demandas da transformação digital.

"A nossa relação de parceria com a Messer Gases Brasil representa um excelente exemplo do que buscamos colocar em prática no dia a dia junto aos clientes, disponibilizando para cada um deles não somente tecnologia de ponta, mas também toda a expertise do nosso time de profissionais, forjado ao longo de décadas de experiência em integração. Nossas soluções contam, também, com alianças estratégicas estabelecidas junto às empresas desenvolvedoras de tecnologia líderes de mercado, algo que nos permite idealizar redes de altíssimo desempenho e seguras", reforça Roberto Murakami, vice-presidente das unidades de negócio de Redes e Telecom da NEC na América Latina.

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