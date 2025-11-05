Quarta, 05 de Novembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado lança ferramenta inédita para simular efeitos socioeconômicos de mudanças no ICMS

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), lançou na terça-feira (4/11), no campus da Unisinos, em Porto Alegre, o Microssimul...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
05/11/2025 às 11h49
Governo do Estado lança ferramenta inédita para simular efeitos socioeconômicos de mudanças no ICMS
-

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), lançou na terça-feira (4/11), no campus da Unisinos, em Porto Alegre, o Microssimulador Estático com Comportamento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (MECI/RS) . A ferramenta foi criada para projetar e avaliar os efeitos socioeconômicos e arrecadatórios de mudanças na estrutura do ICMS, como alteração de alíquotas e concessões de desonerações fiscais.

O modelo utiliza como base os microdados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), do Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE), que revela detalhes do comportamento de consumo das famílias. Com essas informações, o MECI consegue simular, entre outros efeitos, o impacto de mudanças tributárias na dinâmica de compras das famílias e na devolução personalizada do tributo, feita pelo Programa Devolve ICMS.

“Se alteramos, por exemplo, a alíquota de ICMS de um determinado alimento, o impacto financeiro no orçamento familiar não é estático. Uma família pode optar por consumir um produto substituto - ou até mesmo deixar de consumir aquele item. E esse é o diferencial do MECI. Ele consegue prever as dinâmicas comportamentais de consumo das famílias por utilizar como base os dados da POF”, explica o subsecretário adjunto da Receita Estadual, Giovanni Padilha.

Iniciativa inédita

De acordo com Padilha, a Receita Estadual gaúcha é a primeira administração tributária do Brasil a desenvolver esse tipo de instrumento, e pioneira também, em nível mundial, a tornar público o uso de um modelo desse tipo. “Isso representa não apenas transparência, mas será uma ferramenta fundamental para investigadores e estudantes de economia que, atualmente, encontram uma grande barreira na hora de compreender e simular as regras tributárias, como a do ICMS, e por isso acabam se desestimulando na hora de fazer pesquisas nessa área”, projeta.

A ferramenta pode ser utilizada por qualquer pessoa interessada em estimar e interpretar os efeitos de diferentes cenários tributários. É possível, inclusive, simular o impacto arrecadatório para o Estado considerando as variações de consumo.

“O MECI é mais uma ferramenta que representa esse novo momento da Receita, que é de ampliação do diálogo com a sociedade e de entrega de soluções com valor público – ou seja, que tenham utilidade concreta na vida das pessoas e no desempenho do setor produtivo. Temos um valioso arcabouço de informações que devem ser disponibilizadas de forma simples e acessível para a população, para que de impulso ao desenvolvimento do Estado”, analisa o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira.

A nova ferramenta foi financiada com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil (Profisco). O projeto também é resultado de uma cooperação técnica firmada entre a Receita Estadual e o BID para realizar pesquisas de avaliação de políticas públicas ligadas ao sistema tributário.

Como acessar

Para utilizar o recurso, o usuário deve realizar um cadastro prévio em um formulário simplificado no portal do MECI , informando nome, e-mail, senha, vínculo institucional e área de atuação. O login é feito com o e-mail cadastrado. Os resultados das simulações são enviados diretamente para o endereço informado.

Texto: Rodrigo Azevedo/Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Desenvolvimento Há 1 hora

Plano de Desenvolvimento Econômico torna economia gaúcha mais resiliente e preparada para mudanças climáticas

Diante dos diversos desafios econômicos que afetam países, Estados e municípios, o Rio Grande do Sul consolida um novo modelo de crescimento, que a...

 Iniciativa valoriza o trabalho dos profissionais que atuam para garantir a segurança dos banhistas no litoral gaúcho -Foto: Ascom CBMRS
Segurança Pública Há 3 horas

Guarda-vidas civis temporários têm reajuste salarial proposto pelo governo do Estado aprovado

O projeto de lei de reajuste de 12,49% na remuneração dos guarda-vidas civis temporários, proposto pelo governo do Estado, foi aprovado com 48 voto...
Geral Há 4 horas

PF prende funcionário do BB por invadir sistema eletrônico do banco

Ele colhia dados dos clientes e repassava para os parceiros golpistas
Geral Há 4 horas

União entre pessoas do mesmo sexo cresce mais de 8 vezes em 12 anos

Número aumentou de 58 mil para 480 mil, mostra Censo

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Proporção de famílias de casal sem filhos quase dobra em 22 anos

Parcela saltou de 14,9% para 26,9%, revela IBGE

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
28° Sensação
3.85 km/h Vento
57% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
26° 13°
Sexta
24° 15°
Sábado
15° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 13°
Últimas notícias
Câmara Há 8 minutos

Comissão aprova projeto que dificulta a progressão de regime de condenados por feminicídio
Senado Federal Há 8 minutos

Avança PEC que garante locais de descanso para motoristas em estradas
Tecnologia Há 23 minutos

Reforma tributária exige adaptação tecnológica das empresas
Senado Federal Há 23 minutos

CCT aprova 16 outorgas de emissoras de rádio no país
Câmara Há 23 minutos

Câmara aprova educação ambiental para trabalhadores visando a prevenção de desastres; acompanhe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,78%
Euro
R$ 6,15 -0,76%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 587,831,19 +3,81%
Ibovespa
152,953,90 pts 1.49%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6870 (04/11/25)
18
19
20
42
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3530 (04/11/25)
01
02
03
05
07
11
12
13
15
16
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias