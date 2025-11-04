Terça, 04 de Novembro de 2025
16°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Belém terá ponto facultativo em órgãos federais nos dias 6 e 7

Cúpula do Clima será realizada na cidade nessas datas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/11/2025 às 16h53
Belém terá ponto facultativo em órgãos federais nos dias 6 e 7
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Ministério da Gestão e Inovação (MGI) estabelecerá ponto facultativo nos dias 6 e 7 de novembro nos órgãos públicos federais localizados em Belém. A medida se dá em virtude da realização da Cúpula do Clima , evento preparatório que reunirá chefes de Estado e representantes de diversos países. O evento antecederá a abertura oficial da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

“A iniciativa tem como objetivo facilitar a organização das atividades administrativas, o deslocamento da população e das delegações internacionais, considerando o aumento do fluxo de pessoas e o reforço na logística local durante os eventos”, explicou o MGI, em nota.

A Cúpula do Clima deve contar com a participação de 143 delegações . Na programação da cúpula, está prevista uma plenária que será aberta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 6, e que permanecerá aberta até o final do dia 7 ou quando encerrarem os discursos nacionais dos líderes inscritos. Nos dois dias também haverá sessões temáticas.

No Brasil, pela primeira vez, esse momento será deslocado do calendário oficial da COP, mas cumprirá a função de orientação e impulsionamento da etapa de negociações.

Já a COP30 terá início no dia 10 a e vai até o dia 21 de novembro. O principal objetivo da COP é definir medidas necessárias para limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5ºC até o final deste século, acelerando a implementação do que foi negociado nas COPs anteriores, principalmente a de 2015, em Paris.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 1 hora

Estado não pode ser matador, tem que mediar, diz governador da Bahia

Operação baiana prendeu casal suspeito de liderar Comando Vermelho
Geral Há 3 horas

Gasto com polícia é quase 5 mil vezes maior do que com ex-presidiários

Análise foi feita em 24 unidades da federação por centro de pesquisa

 -
Segurança Pública Há 3 horas

Região Norte registra queda nos latrocínios e homicídios dolosos com ações de segurança implementadas pelo governo Leite

O Rio Grande do Sul fechou o mês de setembro com os menores índices de crimes violentos letais e intencionais (CVLI) da série histórica. Neste cont...
Geral Há 5 horas

Embratur e Netflix lançam guia turístico do Brasil na WTM Londres

Ferramenta destaca destinos vistos em filmes, séries e programas

 © Tânia Rêgo/Arquivo/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Polícia do Rio mira esquema que desviava verbas de creches

Apenas uma instituição recebeu R$ 9 milhões

Tenente Portela, RS
30°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 31°
32° Sensação
1.98 km/h Vento
53% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
18h55 Pôr do sol
Quarta
28° 17°
Quinta
27° 14°
Sexta
22° 16°
Sábado
17° 13°
Domingo
23° 10°
Últimas notícias
Câmara Há 11 minutos

Comissão aprova proposta que permite confisco de dinheiro do crime incorporado a empresas
Senado Federal Há 11 minutos

Izalci Lucas lamenta comando governista na CPI do Crime Organizado
Senado Federal Há 11 minutos

Indicação para a Ouvidoria da ANA tem vista coletiva na Comissão de Meio Ambiente
Política Há 11 minutos

CPI do Crime Organizado chama dois ministros e 11 governadores
Economia Há 30 minutos

Pacientes recorrem ao uso do FGTS para custear FIV

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,70%
Euro
R$ 6,20 +0,36%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 574,058,30 -5,77%
Ibovespa
150,364,10 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6869 (03/11/25)
29
38
59
64
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3529 (03/11/25)
01
07
08
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias