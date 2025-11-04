Região Norte registra queda nos latrocínios e homicídios dolosos com ações de segurança implementadas pelo governo Leite

O Rio Grande do Sul fechou o mês de setembro com os menores índices de crimes violentos letais e intencionais (CVLI) da série histórica. Neste contexto, o Norte do Estado merece destaque. Conforme dados do Observatório Estadual da Segurança Pública (Oesp), o período de janeiro a setembro de 2025 registrou queda nos latrocínios nos municípios da região. Além disso, as cidades de Erechim, Frederico Westphalen, Carazinho, Iraí, Marau, Soledade, Tapejara, Sarandi, Getúlio Vargas, Sananduva e Lagoa Vermelha não registraram vítimas deste crime.

A região Norte também registrou baixa de homicídios dolosos em oito cidades da região no mesmo período, sendo que em Iraí, Tapejara, Sarandi e Sananduva a queda foi de 100% dos casos. A redução geral de mortes violentas no Rio Grande do Sul é explicada pelos investimentos da gestão Leite em equipamentos, viaturas e no reforço do efetivo com foco no planejamento, na integração, inteligência e prevenção. Vale destacar que em setembro, o Rio Grande do Sul conseguiu alcançar o índice ONU – abaixo de dez homicídios por ano a cada 100 mil habitantes – em todo o Estado, pela primeira vez desde 2010.

Investimentos em segurança pública

A diminuição de latrocínios e homicídios dolosos se dá a partir da implementação de políticas públicas de segurança, com programas de gestão por resultados e iniciativas multissetoriais de prevenção. Entre janeiro e outubro de 2025, já foram investidos R$ 310 milhões em viaturas e equipamentos. A região Norte ganhou um importante reforço com a entrega de 28 novas viaturas e equipamentos à Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil.

O comandante doComando Regional de Policiamento Ostensivo da Região Norte, coronel Carlos Alberto Cardoso de Aguiar Junior, destaca os investimentos como fundamentais para a redução da criminalidade. “As quedas dos índices de criminalidade são decorrentes do trabalho integrado das forças de segurança, mas também do apoio decisivo de entidades, empresários e órgãos municipais. Ressaltamos o Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg), que agrega o apoio da Secretaria de Segurança Pública, no aporte de equipamentos, armamentos, viaturas, treinamentos e recursos financeiros. Planejamento, integração e o comprometimento de todos, fazem com que tenhamos índices em declínio no Norte do Estado”, concluiu.