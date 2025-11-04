Embratur e Netflix lançam guia turístico do Brasil na WTM Londres

A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e a Netflix lançaram um guia virtual que convida viajantes do mundo todo a conhecer o Brasil, a partir dos lugares retratados em produções brasileiras da plataforma. O anúncio foi feito nesta terça-feira (4), em Londres, durante a abertura do espaço da Embratur na World Travel Market (WTM).

A primeira etapa do guia destaca a Amazônia e traz referências de obras como Cidade Invisível 2 , Ricos de Amor 2 , a 2ª temporada de Casamento às Cegas Brasil e o especial Whindersson Nunes: É de Mim Mesmo .

A proposta é que os fãs das produções possam explorar diferentes facetas da região, da natureza às tradições, gastronomia, cultura e vida urbana.

Marcelo Freixo, presidente da Embratur, avalia que a ação consolida a força do setor audiovisual brasileiro como motor de atração turística.

“A Netflix é uma grande vitrine internacional, e essa parceria reforça o potencial do audiovisual brasileiro para inspirar pessoas a conhecerem nosso país, nossa cultura e nosso povo. É um exemplo de como o audiovisual e o turismo podem ser grandes aliados na geração de oportunidades e desenvolvimento”, disse Freixo.

Sergio Vinay, diretor da Netflix para Parcerias Estratégicas com Governos, valorizou o potencial turístico e audiovisual do país.

“O Brasil é um país riquíssimo em cultura e paisagens. Com este guia, queremos que os espectadores se sintam convidados a conhecer o país de perto, vivenciando na prática as histórias que aprenderam a amar pelas telas”, disse Vinay.

O Brasil passa a integrar o grupo de países escolhidos pela Netflix para estratégias oficiais de turismo audiovisual, ao lado de Coreia do Sul, França, Espanha e Tailândia. Em 2026, o guia será ampliado, com novos temas e regiões, incluindo o Pantanal, culinária e praias. O material já está no ar em cometobrasilwithnetflix.com.br .