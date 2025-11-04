Terça, 04 de Novembro de 2025
16°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

IBGE revela nomes e sobrenomes mais comuns do país; veja a lista

Maria, José, Silva e Santos lideram ranking do IBGE

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/11/2025 às 12h24
IBGE revela nomes e sobrenomes mais comuns do país; veja a lista
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Brasil é um país formado principalmente por Marias, Josés, Silvas e Santos. De cada cem brasileiros, seis são Marias. Elas somam 12,3 milhões de pessoas.

Nas cidades cearenses de Morrinhos e Bela Cruz, as Marias somam 22% da população.

Já os Silvas são 34 milhões de brasileiros ou 16% da população. Em seis cidades de Pernambuco e Alagoas, os Silva são mais de 60% da população.

As revelações fazem parte do site Nomes do Brasil , divulgado nesta terça-feira (4) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A ferramenta interativa permite consultar a ocorrência, período de nascimento, concentração geográfica e idade mediana de pessoas com determinados nomes e sobrenomes.

O levantamento retrata a população brasileira em 1º de agosto de 2022, data base do Censo 2022.

>> Confira aqui curiosidades sobre seu nome e sobrenome.

O período de ocorrência do nome permite identificar, por exemplo, que o pico de nascimento de Marias foi de 1960 a 1969, com 2,5 milhões. Já entre 2020 e 2022, a quantidade ficou em 517 mil.

Já nomes como Gael, Ravi e Valentina tiveram crescimento vertiginoso a partir de 2010. Se na primeira década do século 21 nasceram 763 pessoas chamadas Gael, entre 2020 e 2022 foram 96,5 mil.

Ao todo, o IBGE identificou mais de 140 mil nomes e 200 mil sobrenomes. Não há diferenciação entre sinais gráficos, ou seja, não há diferenciação entre Tamara e Tâmara. Já casos como Ana e Anna, Luís e Luiz, os nomes são contabilizados separadamente.

Confira os nomes e sobrenomes mais populares no país:

Mulheres

  • Maria: 12.224.470 pessoas
  • Ana: 3.929.951
  • Francisca: 661.582
  • Julia: 646.239
  • Antonia: 552.951
  • Juliana: 536.687
  • Adriana: 533.801
  • Fernanda: 520.705
  • Márcia: 520.013
  • Patrícia: 499.140


Homens

  • José: 5.141.822 pessoas
  • João: 3.410.873
  • Antônio: 2.231.019
  • Francisco: 1.659.196
  • Pedro: 1.613.671
  • Carlos: 1.468.116
  • Lucas: 1.332.182
  • Luiz: 1.326.222
  • Paulo: 1.326.222
  • Gabriel: 1.201.030

Sobrenomes

  • Silva: 34.030.104 pessoas
  • Santos: 21.367.475
  • Oliveira: 11.708.947
  • Souza: 9.197.158
  • Pereira: 6.888.212
  • Ferreira: 6.226.228
  • Lima: 6.094.630
  • Alves: 5.756.825
  • Rodrigues: 5.428.540
  • Costa: 4.861.083

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 1 hora

Embratur e Netflix lançam guia turístico do Brasil na WTM Londres

Ferramenta destaca destinos vistos em filmes, séries e programas

 © Tânia Rêgo/Arquivo/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Polícia do Rio mira esquema que desviava verbas de creches

Apenas uma instituição recebeu R$ 9 milhões
Geral Há 1 hora

Ação contra o Comando Vermelho prende 35 na Bahia; 1 pessoa foi morta

Casal suspeito de liderar facção criminosa foi preso na operação

 Gabriel Souza participou de forma virtual do lançamento e de início da implantação da plataforma na Emater/RS-Ascar
Vice-governador Há 2 horas

Vice-governador lança Sistema Eletrônico de Informação de forma inédita na Emater/RS-Ascar

A Emater/RS-Ascar é a primeira instituição do Rio Grande do Sul a aderir ao Sistema Eletrônico de Informação (SEI). A plataforma tem como objetivo ...
Geral Há 4 horas

Polícia de SP faz operação contra receptação de celulares roubados

São cumpridos 28 mandados de busca e apreensão

Tenente Portela, RS
29°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 31°
29° Sensação
2.01 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
18h55 Pôr do sol
Quarta
28° 17°
Quinta
27° 14°
Sexta
22° 16°
Sábado
17° 13°
Domingo
23° 10°
Últimas notícias
Tecnologia Há 41 segundos

Edtech Grupo Ser Psicólogo amplia frentes de atuação
Política Há 15 minutos

Senador Fabiano Contarato vai presidir CPI do crime organizado
Tecnologia Há 29 minutos

Certificados digitais exigem controle e governança reforçada
Internacional Há 30 minutos

Classificar facções como terrorismo expõe Brasil à intervenção dos EUA
Câmara Há 30 minutos

Projeto propõe regras para dar mais transparência às emendas parlamentares na saúde

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,43%
Euro
R$ 6,19 +0,23%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 586,453,18 -3,47%
Ibovespa
150,503,69 pts 0.03%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6869 (03/11/25)
29
38
59
64
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3529 (03/11/25)
01
07
08
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias