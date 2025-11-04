Vice-governador lança Sistema Eletrônico de Informação de forma inédita na Emater/RS-Ascar

A Emater/RS-Ascar é a primeira instituição do Rio Grande do Sul a aderir ao Sistema Eletrônico de Informação (SEI). A plataforma tem como objetivo a digitalização e a sustentabilidade dos processos internos, bem como a modernização administrativa, resultando na diminuição do fluxo de papel e na melhoria do rastreamento de documentos. Isso garante a integridade da informação e a maior eficiência da atuação extensionista no Estado, junto aos públicos assistidos. O SEI permitirá padronizar fluxos, reduzir a burocracia, ampliar o controle de documentos e oferecer maior confiabilidade jurídica às informações produzidas pela Instituição.

O lançamento e início da implantação do SEI na Emater/RS-Ascar ocorreram na segunda-feira (3/11), de forma virtual, com a presença e manifestação do vice-governador, Gabriel Souza, dos representantes da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), do subsecretário de Tecnologia da Informação, Nilson Carramilo, do diretor de Governo Digital, Marcelo Conterato, e do assessor Juliano Balbon. Da Emater/RS-Ascar participaram o presidente em exercício, Claudinei Baldissera, o diretor administrativo Alexandre Durans, além de gerentes estaduais e regionais e extensionistas de todo o Estado, que acompanharam a transmissão online.

“Pelo segundo ano consecutivo, o Rio Grande do Sul está em primeiro lugar no pilar de Inovação no Ranking de Competitividade, promovido pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Lideramos a digitalização dos serviços públicos e, logicamente, uma Instituição como a Emater deve também estar inserida nesse processo como prioridade, que é o que está ocorrendo”, disse o vice-governador, ao destacar a eficiência, transparência e agilidade da digitalização. “É paradoxal, mas estar no digital é estar mais perto, acessando informações com maior rapidez”, avalia, Gabriel, ao citar a GurIA, assistente de Inteligência Artificial do governo, acessada via WhatsApp, que tira dúvidas e informa sobre o Estado.

Para o diretor administrativo da Emater/RS, o avanço digital nasce do planejamento institucional. Durans elogia a expertise, a disponibilidade e o comprometimento das equipes das gerências de Planejamento (GPL) e de Tecnologia da Informação (GTI) da Emater/RS-Ascar. “Esse novo sistema traz a inovação e oxigena os fluxos internos de trabalho, proporcionando à Emater estar mais presente na vida dos assistidos. Isso vai garantir maior qualidade e integridade dos dados, gerando ainda mais reconhecimento e confiança dos nossos assistidos”, ressaltou.

O presidente em exercício, Claudinei Baldissera, destaca que a inovação traz governança, agilidade e maior performance aos processos administrativos. “Essa implantação percorre todos os setores”, diz, ao antecipar projetos de digitalização nas gerências de Recursos Humanos (GRH), de Administração Patrimonial (GAP) e na área Técnica (GET). “O momento é bastante importante para a prática da Assistência Técnica e Extensão Rural e Social, pois representa a consolidação de um novo modelo de trabalho, mais ágil, transparente e alinhado às práticas contemporâneas de governança pública”, afirmou.

Implantação

O SEI é uma solução oficial do governo federal, desenvolvida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e cedida a órgãos públicos, com o objetivo de substituir o trâmite físico de documentos por fluxos digitais, seguros e transparentes. Sua implantação e administração ficam a cargo da SPGG, por intermédio da Subsecretaria de Governança e Estratégia de TIC e Digital (STI/SPGG), com apoio técnico da Procergs e do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (Apers).

A Resolução Executiva 623/2025 dispõe sobre a implantação do SEI na Emater/RS-Ascar, em substituição ao Sistema de Protocolo (Sisprot), com vistas à produção, gestão, tramitação, armazenamento, preservação, segurança e acesso a documentos, processos e informações arquivísticas, em ambiente digital de gestão documental. O Sisprot permanecerá sendo utilizado para consultas até que todos os processos sejam migrados para o SEI.

A Emater/RS-Ascar foi a primeira instituição do governo estadual a implantar o SEI. O sistema representa não apenas uma mudança tecnológica, mas uma transformação cultural, que fortalecerá a gestão documental e contribuirá para a eficiência e a sustentabilidade da atuação institucional.

O ato que formalizou a adesão ocorreu em fevereiro de 2025 e, no mês seguinte, a InvestRS - Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul também passou a integrar o projeto-piloto.

Avanços na eficiência

Para osubsecretário Nilson Carramilo, o SEI é uma iniciativa ambiciosa e transformadora, que proporcionará avanços com qualidade. “Não tenho dúvida que será um marco nos processos da Emater”, disse.

“A adoção do SEI é mais do que uma atualização tecnológica que vai garantir à Emater agilidade e eficiência, pois elimina gargalos e otimiza o tempo, permitindo aos extensionistas mais tempo no campo, planejando com os assistidos”, avalia o diretor Marcelo Conterato.

Segundo o assessor da SPGG, Juliano Balbon, o STI passou a operacionalizar na Emater/RS-Ascar na segunda-feira e será lançado para adesão dos municípios gaúchos no próximo dia 17. “Quero tranquilizar a todos que daremos todo o suporte necessário nas segundas, quartas e sextas-feiras de manhã, através de chat tira-dúvidas no site do SEI”, antecipou.

“Hoje iniciamos, mas o prazo para inclusão total dos processos da Emater é de 120 dias”, ressalta Diogo Coradini, gerente estadual de Tecnologia da Informação da Emater/RS-Ascar, ao citar que o escopo inicial do sistema é de contratações, pregões, contratos e leilões com as prefeituras. “Nossa meta é a digitalização de 100% dos processos e o SEI é uma ferramenta completa, que vai otimizar e melhorar a rastreabilidade e a segurança da informação, gerando ganho de eficiência para nossa Instituição”, enfatizou.