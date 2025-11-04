Terça, 04 de Novembro de 2025
16°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 41 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/11/2025 às 09h13
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 41 milhões
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.936 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 41 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Desenvolvimento Há 11 minutos

Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável torna economia mais resiliente e preparada para mudanças climáticas

Diante dos diversos desafios econômicos que, diariamente, afetam países, Estados e municípios, o Rio Grande do Sul está consolidando um novo modelo...

 © Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Geral Há 25 minutos

Segunda superlua do ano poderá ser vista no Brasil por 3 dias

Fenômeno deverá ser visto também no exterior

 Obra na ERS-566 vai impulsionar escoamento da produção agropecuária e facilitar acesso da população a serviços essenciais -Foto: Divulgação/Daer
Estradas Há 14 horas

Com investimento de R$ 125 milhões do governo Leite, pavimentação da ERS-566 impulsiona desenvolvimento na Fronteira Oeste

A pavimentação da ERS-566, que conecta os municípios de Alegrete e Maçambará, na Fronteira Oeste, está em andamento e já vem transformando a infrae...

 Programa promove geração de renda, remição de pena e qualificação profissional -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS
Sistema prisional Há 15 horas

Apenados da Penitenciária de Ijuí concluem curso de qualificação e atuarão no setor calçadista

Vinte e três custodiados da Penitenciária Modulada Estadual de Ijuí (PMEI) concluíram, na sexta-feira (31/10), o curso de capacitação profissional ...
Geral Há 17 horas

Governo fará leilão para comprar equipamentos de transmissão digital

Pregão eletrônico permitirá adesão de emissoras públicas à RNCP

Tenente Portela, RS
25°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 31°
26° Sensação
2.05 km/h Vento
78% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
18h55 Pôr do sol
Quarta
28° 17°
Quinta
27° 14°
Sexta
22° 16°
Sábado
17° 13°
Domingo
23° 10°
Últimas notícias
Desenvolvimento Há 11 minutos

Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável torna economia mais resiliente e preparada para mudanças climáticas
BELEZA INFANTIL Há 21 minutos

Lara Vogt é escolhida Miss Pré Teen Rio Grande do Sul
Câmara Há 25 minutos

Comissão debate violência política nas universidades brasileiras
Câmara Há 25 minutos

Comissão debate impactos do mercado ilegal e da reforma tributária no setor vitivinícola
Câmara Há 25 minutos

Comissão debate criação de contrato futuro de leite para reduzir riscos e fortalecer o setor

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,07%
Euro
R$ 6,17 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 590,093,29 -2,39%
Ibovespa
150,454,23 pts 0.61%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6869 (03/11/25)
29
38
59
64
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3529 (03/11/25)
01
07
08
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias