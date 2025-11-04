Terça, 04 de Novembro de 2025
16°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Segunda superlua do ano poderá ser vista no Brasil por 3 dias

Fenômeno deverá ser visto também no exterior

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/11/2025 às 09h13
Segunda superlua do ano poderá ser vista no Brasil por 3 dias
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

A segunda superlua de 2025 será nesta quarta-feira (5) e poderá ser vista em todo o Brasil e no exterior. O fenômeno ocorre quando a lua cheia está a menos de 360 mil quilômetros da terra, parecendo maior e mais brilhante do que o normal. A superlua do Castor, a maior e mais brilhante deste ano, permanecerá visível por três dias consecutivos.

O fenômeno poderá ser observado a olho nu em todo o Brasil, desde que as condições meteorológicas sejam favoráveis. Ele poderá ser observado sem a necessidade de telescópios ou equipamentos especiais.

O fenômeno acontece quando a lua cheia coincide com o perigeu, ponto de sua órbita em que está mais próxima da terra. O resultado é um satélite cerca de 14% maior e até 30% mais brilhante do que o normal.

Embora o termo superlua não seja usado oficialmente por astrônomos, ele se popularizou por traduzir de forma simples esse efeito visual que chama a atenção a cada ocorrência.

Horários

A melhor hora para apreciar o espetáculo será logo após o pôr do sol. Em São Paulo, o nascer da lua deve ocorrer por volta das 18h45; em Belém, às 18h14; e no Recife, às 17h28 — horários aproximados, que variam conforme a região e o fuso local.

Para aproveitar o momento, basta procurar um local com boa visibilidade do horizonte e torcer por um céu limpo. Nessa condição, será possível observar a lua a olho nu, mais próxima, brilhante e detalhada.

De acordo com a astrônoma do Observatório Nacional, Josina Nascimento, o termo superlua é reconhecido “apenas quando ocorre durante a fase cheia, mas sempre que a lua percorre sua órbita em torno da terra, completando seu ciclo de fases, em algum momento ela estará no perigeu”.

Um mês depois, no dia 4 de dezembro, aparecerá a terceira e última superlua de 2025.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 10 minutos

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 41 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

 Obra na ERS-566 vai impulsionar escoamento da produção agropecuária e facilitar acesso da população a serviços essenciais -Foto: Divulgação/Daer
Estradas Há 14 horas

Com investimento de R$ 125 milhões do governo Leite, pavimentação da ERS-566 impulsiona desenvolvimento na Fronteira Oeste

A pavimentação da ERS-566, que conecta os municípios de Alegrete e Maçambará, na Fronteira Oeste, está em andamento e já vem transformando a infrae...

 Programa promove geração de renda, remição de pena e qualificação profissional -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS
Sistema prisional Há 15 horas

Apenados da Penitenciária de Ijuí concluem curso de qualificação e atuarão no setor calçadista

Vinte e três custodiados da Penitenciária Modulada Estadual de Ijuí (PMEI) concluíram, na sexta-feira (31/10), o curso de capacitação profissional ...
Geral Há 17 horas

Governo fará leilão para comprar equipamentos de transmissão digital

Pregão eletrônico permitirá adesão de emissoras públicas à RNCP

 Em abril, governador Eduardo Leite esteve vistoriando as obras no local -Foto: Maurício Tonetto/Arquivo Secom
Habitação Há 18 horas

Governo Leite publica edital para obras do bairro Novo Passo de Estrela, em Cruzeiro do Sul

O governo do Estado publicou na segunda-feira (3/11) no Diário Oficial do Estado, a abertura de concorrência licitatória eletrônica para a contrata...

Tenente Portela, RS
22°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 31°
23° Sensação
1.61 km/h Vento
86% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
18h55 Pôr do sol
Quarta
28° 17°
Quinta
27° 14°
Sexta
22° 16°
Sábado
17° 13°
Domingo
23° 10°
Últimas notícias
BELEZA INFANTIL Há 6 minutos

Lara Vogt é escolhida Miss Pré Teen Rio Grande do Sul
Câmara Há 10 minutos

Comissão debate violência política nas universidades brasileiras
Câmara Há 10 minutos

Comissão debate impactos do mercado ilegal e da reforma tributária no setor vitivinícola
Câmara Há 10 minutos

Comissão debate criação de contrato futuro de leite para reduzir riscos e fortalecer o setor
Geral Há 10 minutos

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 41 milhões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,07%
Euro
R$ 6,17 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 591,998,84 -2,08%
Ibovespa
150,454,23 pts 0.61%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6869 (03/11/25)
29
38
59
64
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3529 (03/11/25)
01
07
08
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias