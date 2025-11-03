Segunda, 03 de Novembro de 2025
Com investimento de R$ 125 milhões do governo Leite, pavimentação da ERS-566 impulsiona desenvolvimento na Fronteira Oeste

A pavimentação da ERS-566, que conecta os municípios de Alegrete e Maçambará, na Fronteira Oeste, está em andamento e já vem transformando a infrae...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/11/2025 às 19h17
Com investimento de R$ 125 milhões do governo Leite, pavimentação da ERS-566 impulsiona desenvolvimento na Fronteira Oeste
Obra na ERS-566 vai impulsionar escoamento da produção agropecuária e facilitar acesso da população a serviços essenciais -Foto: Divulgação/Daer

A pavimentação da ERS-566, que conecta os municípios de Alegrete e Maçambará, na Fronteira Oeste, está em andamento e já vem transformando a infraestrutura e a economia da região. Com investimento de R$ 125 milhões do governo do Estado, a obra prevê 52 quilômetros de asfalto e deve ser concluída até 2026, beneficiando moradores, produtores e o turismo local.

De acordo com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, a melhoria viária representa um avanço estratégico para o desenvolvimento regional. “A pavimentação da ERS-566 é muito significativa para a Fronteira Oeste, pois irá impulsionar o escoamento da produção agropecuária e facilitar o acesso aos serviços essenciais para a população. Esse investimento demonstra nosso compromisso com o desenvolvimento econômico e social não apenas de Alegrete e Maçambará, mas também das cidades vizinhas”, destacou.

O diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, reforçou o empenho da autarquia em garantir a execução eficiente dos trabalhos. “Estamos atuando para entregar uma rodovia moderna e segura, dentro do prazo previsto, que trará benefícios diretos para toda a região”, afirmou.

Melhoria para os moradores

“Ficou bem melhor pra gente aqui. É o fim da poeira. O tráfego ficou outra coisa, muito mais rápido”, destacou o eletricista Airton Rodrigues, que possui um comércio às margens da rodovia. Para a secretária da Associação de Moradores de Maçambará, Alegrete e Itaqui, Elena Brandolt, a transformação já é grande. “Mudou já o cenário. Aqui na região já vieram muitos investimentos, fazendas, agropecuárias, que se estabeleceram nas proximidades da ERS-566 por causa da pavimentação da rodovia”, ressaltou.

Pavimentação da ERS-566 integra programa de obras de ligações regionais do governo do Estado -Foto: Divulgação/Daer
Pavimentação da ERS-566 integra programa de obras de ligações regionais do governo do Estado -Foto: Divulgação/Daer

Ligações Regionais

A pavimentação da ERS-566 integra o programa de obras de ligações regionais do governo do Estado, realizado por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e do Daer. Na Fronteira Oeste tem governo do Estado atuando. Antes, não se investia como agora nessas obras estruturantes. Atualmente, quase R$ 1 bilhão está sendo destinado para a pavimentação de rodovias esperadas há décadas pelas comunidades. A série “Ligando o Rio Grande” apresenta, quinzenalmente, vídeos sobre essas obras pelo Estado.

Texto: Ascom Selt
Edição: Secom

