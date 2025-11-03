Segunda, 03 de Novembro de 2025
Epagri de Lages apresenta pesquisas científicas à presidência da Fapesc

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
03/11/2025 às 16h04
Epagri de Lages apresenta pesquisas científicas à presidência da Fapesc
Presidente da Fapesc conheceu projetos focados na pecuária de corte (Fotos: Pablo Gomes / Epagri)

Ao longo de 113 anos, a Estação Experimental de Lages (EEL), mais antiga unidade da Epagri no Estado, devolveu à sociedade catarinense diversos resultados, com a indicação de cultivares de forrageiras, manejo de pastagens, árvores no sistema e produção animal. Neste momento, com uma equipe de cerca de 15 pesquisadores, desenvolve mais de 45 projetos focados na pecuária de corte, com estudos voltados à sustentabilidade, à tecnologia e aos ecossistemas de inovação.

Este breve histórico foi apresentado ao gestor de uma instituição que patrocina boa parte dos trabalhos realizados na EEL. Nesta quinta-feira, dia 30, a unidade foi visitada por Fábio Wagner Pinto, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina ( Fapesc ).

Ele foi recepcionado pela gerente da estação, a engenheira-agrônoma Marlise Nara Ciotta, e recebeu informações sobre sistemas integrados de produção agropecuária,  estudos com gases de efeito estufa , centro de manejo e laboratório de nutrição animal – o de Lages é o único da Epagri no Estado. Fábio Pinto ainda ouviu a respeito do 4º Workshop de Ciência e Inovação em Pecuária ( WorkPec ), ação que fortalece a conexão entre a Epagri e a sociedade catarinense, integra ciência e tecnologias desenvolvidas pela pesquisa e permite a difusão, pelos extensionistas, para a promoção da melhoria da qualidade de vida do meio rural. O evento é organizado pela equipe da EEL e ocorrerá em agosto de 2026. As duas últimas edições, em 2022 e 2024, receberam apoio financeiro da Fapesc.

Fapesc investiu R$ 1,2 milhão desde 2019 na Estação Experimental de Lages

“A Fapesc é uma grande parceira da Epagri. Só nos últimos seis anos, a nossa Estação Experimental recebeu mais de R$ 1,2 milhão para projetos de pesquisa e eventos científicos. Isso sem contar o apoio com a contratação de bolsistas de diversas áreas do conhecimento e o patrocínio de missões técnicas, inclusive internacionais, o que tem possibilitado o intercâmbio entre pesquisadores da nossa estação com cientistas de outros países”, diz a gerente da EEL, Marlise Nara Ciotta.

“A Fapesc e a Epagri são muito parceiras e atuam juntas pelo desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação. Mas, além da Estação Experimental de Lages, aqui na cidade temos recursos aplicados em outras instituições, como o Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV Udesc), a Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac), o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e o Centro de Inovação do Orion Parque Tecnológico. São investimentos em laboratórios, bolsas e projetos das mais diversas linhas de pesquisa. É dinheiro público aplicado em conhecimento, em oportunidades, na geração de empregos, na movimentação econômica, enfim, na melhoria da qualidade de vida do cidadão catarinense”, conclui o presidente da Fapesc, Fábio Wagner Pinto.

Por: Pablo Gomes, jornalista bolsista Epagri/Fapesc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
