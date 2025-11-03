Segunda, 03 de Novembro de 2025
Epagri comemora o dia do Técnico em Agropecuária com programação especial nos Cedups Agrotécnicos

Os técnicos em Agropecuária formados nos Cedups da Epagri saem preparados para atuar em todas as etapas produtivas (Fotos: Aires Mariga/Epagri)Em c...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
03/11/2025 às 16h04
Epagri comemora o dia do Técnico em Agropecuária com programação especial nos Cedups Agrotécnicos
Foto: Reprodução/Secom SC

Os técnicos em Agropecuária formados nos Cedups da Epagri saem preparados para atuar em todas as etapas produtivas (Fotos: Aires Mariga/Epagri)

Em comemoração ao Dia do Técnico em Agropecuária, celebrado em 5 de novembro, os Centros de Educação Agrotécnicos da Epagri (Cedups) promovem uma série de atividades para a comunidade escolar nas unidades de Campo Erê, Canoinhas, Água Doce, São José do Cerrito e São Miguel do Oeste. A programação, que acontece entre os dias 4 e 7 de novembro, inclui palestras, mesas-redondas, oficinas, feiras tecnológicas, gincana do conhecimento, dias de campo e visitas aos Cedups por estudantes que estão concluindo o Ensino Fundamental em escolas das diferentes regiões.

“Celebrar essa profissão é reconhecer o papel estratégico da juventude rural no desenvolvimento sustentável de Santa Catarina”, destaca a diretora de ensino agrotécnico da Epagri, Andréia Meira. Para ela, a programação da semana é uma forma de valorizar esses profissionais e mostrar para a sociedade a importância da profissão. “A formação dos jovens nos Cedups representa investimento no futuro do agro catarinense, fortalecendo o conhecimento, a sucessão familiar e a inovação nas propriedades rurais”, diz ela.

Os Cedups Agrotécnicos são instituições públicas de ensino médio e profissionalizante que estão em gestão compartilhada entre a Epagri e a Secretaria de Estado da Educação. A formação oferecida é de Técnico em Agropecuária.

Atuação do técnico em Agropecuária

Os técnicos em Agropecuária formados nos Cedups da Epagri saem preparados para atuar em todas as etapas produtivas, desde o planejamento até a comercialização. Eles são capacitados para manejar culturas e rebanhos, administrar propriedades, aplicar tecnologias sustentáveis e adotar boas práticas agropecuárias. 

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Com uma formação que alia ensino técnico, pesquisa e extensão rural, esses profissionais contam com o apoio e a experiência dos pesquisadores e extensionistas da Epagri. “Isso oferece a eles uma visão integrada da cadeia produtiva e do desenvolvimento rural sustentável”, explica a diretora.

Esse perfil faz com que o egresso esteja apto a trabalhar em propriedades rurais, cooperativas, agroindústrias, empresas privadas e instituições públicas, além de empreender no próprio campo, promovendo também a sucessão familiar no meio rural com profissionalismo.


Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri, (48) 3665-5407 / 99161-6596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura

Epagri de Lages apresenta pesquisas científicas à presidência da Fapesc

Presidente da Fapesc conheceu projetos focados na pecuária de corte (Fotos: Pablo Gomes / Epagri)Ao longo de 113 anos, a Estação Experimental de La...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura

Eventos de meliponicultura em Florianópolis estão com inscrições abertas

Foto: Divulgação/EpagriNos dias 6, 7 e 8 de novembro Florianópolis vai reunir técnicos e interessados em geral na criação de abelhas sem ferrão dur...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura

Epagri de Lages estuda bactérias que promovem o crescimento de plantas

Projeto é desenvolvido pelo pesquisador da Epagri João Frederico e pelo mestrando Albiery Rafaeli – Fotos: Pablo Gomes / EpagriA Estação Experiment...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura

Epagri comemora 50 anos de pesquisa e projeta um futuro agropecuário pautado em inovação e sustentabilidade

As comemorações foram feitas em seminário estadual para debater o futuro da ciência no campo – Fotos: João Vitor BeckEntre os dias 20 e 23 de outub...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura

Monitora Milho SC aponta número elevado de cigarrinhas no Vale do Itajaí e presença de bactérias no Extremo-Oeste

A média estadual de cigarrinhas-do-milho nas lavouras catarinenses permanece baixa, com menos de um inseto por local. No entanto, durante o último ...

