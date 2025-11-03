Epagri comemora o dia do Técnico em Agropecuária com programação especial nos Cedups Agrotécnicos

Os técnicos em Agropecuária formados nos Cedups da Epagri saem preparados para atuar em todas as etapas produtivas (Fotos: Aires Mariga/Epagri)

Em comemoração ao Dia do Técnico em Agropecuária, celebrado em 5 de novembro, os Centros de Educação Agrotécnicos da Epagri (Cedups) promovem uma série de atividades para a comunidade escolar nas unidades de Campo Erê, Canoinhas, Água Doce, São José do Cerrito e São Miguel do Oeste. A programação, que acontece entre os dias 4 e 7 de novembro, inclui palestras, mesas-redondas, oficinas, feiras tecnológicas, gincana do conhecimento, dias de campo e visitas aos Cedups por estudantes que estão concluindo o Ensino Fundamental em escolas das diferentes regiões.

“Celebrar essa profissão é reconhecer o papel estratégico da juventude rural no desenvolvimento sustentável de Santa Catarina”, destaca a diretora de ensino agrotécnico da Epagri, Andréia Meira. Para ela, a programação da semana é uma forma de valorizar esses profissionais e mostrar para a sociedade a importância da profissão. “A formação dos jovens nos Cedups representa investimento no futuro do agro catarinense, fortalecendo o conhecimento, a sucessão familiar e a inovação nas propriedades rurais”, diz ela.

Os Cedups Agrotécnicos são instituições públicas de ensino médio e profissionalizante que estão em gestão compartilhada entre a Epagri e a Secretaria de Estado da Educação. A formação oferecida é de Técnico em Agropecuária.

Atuação do técnico em Agropecuária

Os técnicos em Agropecuária formados nos Cedups da Epagri saem preparados para atuar em todas as etapas produtivas, desde o planejamento até a comercialização. Eles são capacitados para manejar culturas e rebanhos, administrar propriedades, aplicar tecnologias sustentáveis e adotar boas práticas agropecuárias.

Com uma formação que alia ensino técnico, pesquisa e extensão rural, esses profissionais contam com o apoio e a experiência dos pesquisadores e extensionistas da Epagri. “Isso oferece a eles uma visão integrada da cadeia produtiva e do desenvolvimento rural sustentável”, explica a diretora.

Esse perfil faz com que o egresso esteja apto a trabalhar em propriedades rurais, cooperativas, agroindústrias, empresas privadas e instituições públicas, além de empreender no próprio campo, promovendo também a sucessão familiar no meio rural com profissionalismo.



