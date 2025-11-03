Governo Leite publica edital para obras do bairro Novo Passo de Estrela, em Cruzeiro do Sul

O governo do Estado publicou na segunda-feira (3/11) no Diário Oficial do Estado, a abertura de concorrência licitatória eletrônica para a contratação de construtora que vai elaborar os projetos básico e executivo do loteamento denominado Novo Passo de Estrela, em Cruzeiro do Sul, bem como a realizar as obras no local. O edital 0095/2025 , requerido pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), terá suas propostas abertas dia 16 de dezembro, às 9h, pela Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

O Novo Passo de Estrela será um bairro construído do zero em substituição ao Passo de Estrela original, que foi totalmente destruído pela enchente de 2024. “Pela primeira vez, o Estado fará um bairro inteiro planejado para reconstruir uma perda tão grande como a que essas famílias tiveram. Além do recomeço para centenas de famílias haverá um espaço com diretrizes modernas e sustentáveis para a retomada da economia do bairro”, destacou o secretário de Habitação, Carlos Gomes.

Novo Passo de Estrela será construído do zero, em substituição ao bairro original, que foi destruído nas enchentes de 2024 -Foto: Ascom Sehab

Reconstrução de casas e de vidas

Antes a comunidade conviveu com a destruição de suas casas e a falta de perspectivas para o recomeço. Agora, com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), o Novo Passo de Estrela vai atender às necessidades da população de Cruzeiro do Sul por meio da prestação de serviços, área comercial e de uso residencial. Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

O corpo técnico da Sehab elaborou o anteprojeto do local, que será interligado ao antigo Passo de Estrela por meio da Rua João Schardong, representando, desse modo, um marco simbólico de conexão entre o anterior e o atual local de moradia, garantindo, a preservação de aspectos sociais e territoriais dos moradores.

Para atender às necessidades da população do município, o anteprojeto incentiva a promoção da sustentabilidade, por meio da promoção de espaços públicos verdes de convivência e estímulo à eficiência de recursos naturais, além da retomada da economia local, com reserva para área comercial além da residencial.

Na visita em abril, Leite vistoriou trabalho de limpeza da área do novo bairro que será transformada em parque -Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

O planejamento do Novo Passo de Estrela estará alinhado às premissas da resiliência e da sustentabilidade em projetos urbanos, a partir de três eixos temáticos: promoção de espaços públicos, incentivo à mobilidade e estímulo à eficiência de recursos por meio do reaproveitamento da água das chuvas, reciclagem de resíduos orgânicos por compostagem e iluminação pública fotovoltaica.

O terreno onde serão construídas as casas do novo bairro foi desapropriado pelo governo do Estado, por meio da Sehab. No mesmo espaço se encontram 30 moradias temporárias das 58 que Cruzeiro do Sul recebeu. Entre os lotes, alguns serão disponibilizados para que os próprios beneficiários construam suas casas com suas próprias expensas, enquanto na maior parte serão construídas moradias através das Atas de Registro de Preço da Sehab.