Segunda, 03 de Novembro de 2025
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Leite defende prioridade nacional à segurança pública e destaca RS Seguro como modelo para o país em palestra

O governador Eduardo Leite defendeu que a segurança pública seja tratada como prioridade nacional, com coordenação direta da Presidência da Repúbli...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/11/2025 às 14h08
Leite defende prioridade nacional à segurança pública e destaca RS Seguro como modelo para o país em palestra
Governador apresentou estratégia de reconstrução por meio do Plano Rio Grande e valorizou equilíbrio fiscal -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite defendeu que a segurança pública seja tratada como prioridade nacional, com coordenação direta da Presidência da República, durante palestra na manhã desta segunda-feira (3/11) na Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Leite destacou que o tema precisa estar “no centro da agenda de liderança do país”, citando que a recente operação policial no Rio de Janeiro, que resultou em mais de uma centena de mortes, evidencia a urgência de integração e governança no enfrentamento do crime organizado.

“A segurança precisa estar na prioridade de gestão direta daquele que deve liderar o processo, que é o presidente da República. Não é verdade que o governo federal precise de uma PEC [Proposta de Emenda à Constituição] para exercer suas responsabilidades. A Constituição já confere todas as atribuições necessárias para promover a integração entre as forças de segurança e o sistema judicial”, afirmou Leite.

O governador apresentou o RS Seguro como referência de política pública que pode inspirar o país. Estruturado sobre as premissas de integração, inteligência e investimento, o programa permitiu ao Rio Grande do Sul alcançar reduções históricas nos índices de criminalidade.

“A integração foi a base do nosso trabalho. Reunimos mensalmente as polícias, o Ministério Público, o Judiciário e órgãos federais em um ambiente de confiança e cooperação, em reuniões que lidero presencial e diretamente. Sem nova lei, sem PEC. O resultado é que tivemos reduções de até 80% em roubos ao comércio, 90% em roubos de veículos e o menor número de homicídios da nossa história”, destacou.

Leite também mencionou o investimento em novas vagas prisionais; a reconstrução completa da Cadeia Publica de Porto Alegre (CPPA), antigo Presídio Central; e a ampliação de 24 mil para 34 mil vagas no sistema penitenciário gaúcho, para garantir controle efetivo do Estado sobre o ambiente prisional.

"A integração foi a base do nosso trabalho", frisou Leite, que lidera reuniões mensais sobre segurança pública -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Reconstrução

Além da segurança pública, o governador apresentou a estratégia de reconstrução do Estado após as enchentes de 2024, por meio do Plano Rio Grande . Outros destaques da palestra foram os avanços do Rio Grande do Sul em equilíbrio fiscal, inovação e infraestrutura, ressaltando que o Estado superou uma grave crise financeira e reconstruiu sua capacidade de investimento.

“Não há sociedade que prospere com o governo desajustado. O ajuste das contas não é sinônimo de menos Estado, mas de um Estado mais justo e eficiente”, afirmou.

Liderado por Leite, o Plano Rio Grande é o programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

A palestra, intitulada “Rio Grande do Sul do Futuro: Transformação, Reconstrução e Desenvolvimento”, integrou a programação do Conselho Político e Social (Cops) da ACSP, mediada pelo ex-senador Heráclito Fortes. Após a exposição, o governador respondeu a perguntas de membros do Cops – entre eles o ex-governador do RS Germano Rigotto, o cientista político Antonio Lavareda, o ex-ministro das Comunicações Pimenta da Veiga e o ex-ministro da Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Torquato Jardim – e recebeu a Medalha Comemorativa da ACSP.

O encontro contou com a presença do presidente da entidade, Roberto Mateus Ordine, que fez a abertura do evento; do presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki; e do presidente nacional do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab.

Texto: Carlos Ismael Moreira/Secom
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 36 minutos

Governo fará leilão para comprar equipamentos de transmissão digital

Pregão eletrônico permitirá adesão de emissoras públicas à RNCP

 Em abril, governador Eduardo Leite esteve vistoriando as obras no local -Foto: Maurício Tonetto/Arquivo Secom
Habitação Há 1 hora

Governo Leite publica edital para obras do bairro Novo Passo de Estrela, em Cruzeiro do Sul

O governo do Estado publicou na segunda-feira (3/11) no Diário Oficial do Estado, a abertura de concorrência licitatória eletrônica para a contrata...
Geral Há 1 hora

Caminhos da Reportagem volta a Mariana dez anos após tragédia

Rompimento de barragem deixou 19 mortos e mais de 600 desabrigados

 Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 3 horas

Celesc amplia Corredor Elétrico e mantém abertas as inscrições para novos parceiros em todo o Estado

Foto: Divulgação/CelescA Celesc segue expandindo a infraestrutura de mobilidade elétrica em Santa Catarina e mantém abertas as inscrições para inst...

 -
Planejamento Há 4 horas

Sistema Eletrônico de Informações já está disponível para servidores do Executivo estadual

Servidores das administrações direta e indireta do Executivo estadual já podem acessar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) a partir desta seg...

Tenente Portela, RS
26°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 26°
27° Sensação
2.16 km/h Vento
60% Umidade
100% (1.33mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
18h54 Pôr do sol
Terça
31° 15°
Quarta
28° 17°
Quinta
28° 13°
Sexta
22° 15°
Sábado
18° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 2 minutos

CORE Summit 2025 fortalece integração e inovação no SFN
Senado Federal Há 2 minutos

Comissão de Constituição e Justiça analisa recondução de Paulo Gonet à PGR
Senado Federal Há 3 minutos

CSP vota projeto que permite a estados legislarem sobre matéria penal
Senado Federal Há 3 minutos

Fim de punição a município sem plano de mobilidade volta à pauta da CDR
Câmara Há 3 minutos

Projeto autoriza provimento de cargos e reajustes para forças de segurança do DF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,35%
Euro
R$ 6,17 -0,54%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 607,883,07 -2,25%
Ibovespa
150,186,67 pts 0.47%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6868 (01/11/25)
10
17
26
33
38
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3528 (01/11/25)
01
03
05
06
07
09
10
16
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2843 (31/10/25)
01
05
19
24
27
30
38
43
47
52
54
57
61
62
73
74
85
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2880 (31/10/25)
11
15
26
32
44
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias