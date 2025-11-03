Celesc amplia Corredor Elétrico e mantém abertas as inscrições para novos parceiros em todo o Estado

Foto: Divulgação/Celesc

A Celesc segue expandindo a infraestrutura de mobilidade elétrica em Santa Catarina e mantém abertas as inscrições para instituições e empresas interessadas em receber estações de recarga para veículos elétricos e híbridos.

Com as novas estruturas, o Corredor Elétrico da Celesc passou a contar com 38 eletropostos em operação, distribuídos em 28 municípios. A meta é ainda mais ousada: interligar 100 cidades, com distâncias de até 50 quilômetros entre os pontos de recarga, criando uma malha contínua de mobilidade limpa e impulsionando também o turismo sustentável. O projeto faz parte do compromisso da companhia em promover inovação, conveniência e novas oportunidades de desenvolvimento em todas as regiões do Estado.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, destaca o papel do Estado na transição energética: “Santa Catarina é sempre protagonista na geração de novas oportunidades. O avanço do Corredor Elétrico da Celesc mostra que é possível crescer, receber turistas, desenvolver a economia e, ao mesmo tempo, preservar nossas belezas naturais. É por iniciativas como essa, que une inovação e infraestrutura, que a economia do nosso Estado sempre cresce acima do PIB nacional.”

Segundo o presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, a expansão do corredor é uma demonstração concreta do compromisso da empresa com o futuro.

“Estamos construindo um legado de inovação e sustentabilidade. Cada novo ponto de recarga representa mais conveniência para o usuário, mais oportunidades para o comércio local e um importante passo para a modernização do transporte catarinense.”

Já o diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios da Celesc, Elói Hoffelder, reforça que a companhia segue aberta a novas parcerias.

“Queremos ampliar ainda mais a rede e consolidar o Estado como referência em mobilidade elétrica no país. Essa é uma oportunidade para que empresas e instituições participem de um projeto que une tecnologia, energia limpa e desenvolvimento econômico.”

A gerente da Divisão de Gerenciamento de Parcerias da Celesc, Janine Garcia, destaca que o programa tem despertado grande interesse entre instituições públicas e privadas. “Temos recebido inscrições de todas as regiões de Santa Catarina. A cada nova parceria, ampliamos a cobertura do corredor e levamos inovação para mais perto das pessoas. É uma iniciativa que une o setor público, o privado e a sociedade em torno de um mesmo propósito: facilitar o acesso à mobilidade elétrica.”

Como participar

Os interessados podem se inscrever a qualquer momento pelo formulário disponível no link: https://bit.ly/4aww8UK

O processo é simples: basta informar o endereço, anexar fotos do local e dados do responsável. Após o envio, o espaço passa a integrar o cadastro de reserva e poderá ser selecionado, mediante avaliação de viabilidade técnica, caso haja novas expansões do projeto ou desistência de parceiros já aprovados.

Entre as vantagens de participar estão: