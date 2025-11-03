Segunda, 03 de Novembro de 2025
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Sistema Eletrônico de Informações já está disponível para servidores do Executivo estadual

Servidores das administrações direta e indireta do Executivo estadual já podem acessar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) a partir desta seg...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/11/2025 às 12h33
Sistema Eletrônico de Informações já está disponível para servidores do Executivo estadual
-

Servidores das administrações direta e indireta do Executivo estadual já podem acessar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) a partir desta segunda-feira (3/11). O lançamento oficial do sistema será realizado em 17 de novembro. Para a criação e tramitação de documentos é necessário apenas o login padrão da conta gov.br . Estão abrangidos na iniciativa 62 órgãos e mais de 40 mil servidores estaduais.

O novo sistema traz diversas vantagens, entre as quais estão: acesso rápido e transparente a documentos e processos; comunicação entre poderes e esferas governamentais que adotam a ferramenta; e padronização de processos, documentos e fluxos administrativos. O SEI RS também permite o acompanhamento em tempo real dos trâmites e das assinaturas.

Durante novembro, ainda será possível criar documentos pelo sistema PROA, em uso desde 2015 na tramitação de processos administrativos no Estado. A progressão gradual para o SEI RS prevê, ainda, a tramitação de processos no PROA até maio de 2026.

SEI RS

O SEI é uma solução desenvolvida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), adotada como referência pelo governo federal, e oferecida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a partir do Programa Nacional de Processo Eletrônico (ProPEN), para os Estados e municípios. A implantação da plataforma no Rio Grande do Sul é liderada pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), por meio Subsecretaria de Governança e Estratégia de TIC e Digital (STI), com execução da Divisão de Processos Digitais e apoio das subsecretarias de Patrimônio e de Administração, além da Procergs – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul.

Capacitação

Para qualificar os servidores estaduais para a utilização do SEI RS, a SPGG tem promovido, desde julho, capacitações presenciais e on-line. A organização das aulas está a cargo da Escola de Governo (EGov) e da STI. Em 17 e 18 de novembro, ocorrem mais duas edições, das 14h às 17h. O currículo aborda a contextualização da implantação do SEI no Estado e funcionalidades do sistema.

As inscrições podem ser realizadas pelo site da EGov:

Texto: Ascom SPGG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 37 minutos

Governo fará leilão para comprar equipamentos de transmissão digital

Pregão eletrônico permitirá adesão de emissoras públicas à RNCP

 Em abril, governador Eduardo Leite esteve vistoriando as obras no local -Foto: Maurício Tonetto/Arquivo Secom
Habitação Há 1 hora

Governo Leite publica edital para obras do bairro Novo Passo de Estrela, em Cruzeiro do Sul

O governo do Estado publicou na segunda-feira (3/11) no Diário Oficial do Estado, a abertura de concorrência licitatória eletrônica para a contrata...
Geral Há 1 hora

Caminhos da Reportagem volta a Mariana dez anos após tragédia

Rompimento de barragem deixou 19 mortos e mais de 600 desabrigados

 Governador apresentou estratégia de reconstrução por meio do Plano Rio Grande e valorizou equilíbrio fiscal -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Segurança Pública Há 3 horas

Leite defende prioridade nacional à segurança pública e destaca RS Seguro como modelo para o país em palestra

O governador Eduardo Leite defendeu que a segurança pública seja tratada como prioridade nacional, com coordenação direta da Presidência da Repúbli...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 3 horas

Celesc amplia Corredor Elétrico e mantém abertas as inscrições para novos parceiros em todo o Estado

Foto: Divulgação/CelescA Celesc segue expandindo a infraestrutura de mobilidade elétrica em Santa Catarina e mantém abertas as inscrições para inst...

Tenente Portela, RS
26°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 26°
27° Sensação
2.16 km/h Vento
60% Umidade
100% (1.33mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
18h54 Pôr do sol
Terça
31° 15°
Quarta
28° 17°
Quinta
28° 13°
Sexta
22° 15°
Sábado
18° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 2 minutos

CORE Summit 2025 fortalece integração e inovação no SFN
Senado Federal Há 2 minutos

Comissão de Constituição e Justiça analisa recondução de Paulo Gonet à PGR
Senado Federal Há 3 minutos

CSP vota projeto que permite a estados legislarem sobre matéria penal
Senado Federal Há 3 minutos

Fim de punição a município sem plano de mobilidade volta à pauta da CDR
Câmara Há 3 minutos

Projeto autoriza provimento de cargos e reajustes para forças de segurança do DF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,35%
Euro
R$ 6,17 -0,54%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 607,883,07 -2,25%
Ibovespa
150,186,67 pts 0.47%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6868 (01/11/25)
10
17
26
33
38
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3528 (01/11/25)
01
03
05
06
07
09
10
16
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2843 (31/10/25)
01
05
19
24
27
30
38
43
47
52
54
57
61
62
73
74
85
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2880 (31/10/25)
11
15
26
32
44
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias