Uma das entregas do Plano de Desenvolvimento Econômico, Invest RS impulsiona mais de R$ 20 bilhões em novos investimentos

Um dos instrumentos para a execução prática do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável , lançado há um ano, foi a implantação d...

03/11/2025 às 10h23
03/11/2025 às 10h23
Uma das entregas do Plano de Desenvolvimento Econômico, Invest RS impulsiona mais de R$ 20 bilhões em novos investimentos
-

Um dos instrumentos para a execução prática do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável , lançado há um ano, foi a implantação da Invest RS , agência de desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. No anúncio do Plano, em 30 de outubro de 2024, também foi confirmado o nome de Rafael Prikladnicki para exercer o cargo de presidente da agência, que começou a operar cerca de um mês depois, em 4 de dezembro.

Desde sua criação, na carteira de projetos incorporados pela equipe da Invest RS, há cerca de R$ 6 bilhões em novos investimentos captados, R$ 20 bilhões em investimentos projetados e a possível geração de aproximadamente 9,6 mil novos empregos. Foram realizados 580 contatos com empresas, entidades, organizações e embaixadas. Além disso, há 100 empresas com projetos em contato com a Invest RS.

A agência acompanha 42 projetos ativos e conta com 21 termos de engajamento. Também ocorreram 71 participações em missões, feiras, palestras e eventos relacionados à atração de investimentos e à promoção comercial, em 18 diferentes países.

Prikladnicki ressaltou que a agência tem cumprido o papel de fortalecer o ambiente de negócios e atrair investimentos que geram desenvolvimento para o Rio Grande do Sul. "Nesse período, consolidamos parcerias estratégicas, ampliamos a presença do Estado em eventos nacionais e internacionais e mostramos ao mundo o potencial do Rio Grande do Sul em diferentes setores. Seguimos comprometidos em transformar oportunidades em resultados concretos. O Rio Grande do Sul é o lugar certo para visitar, investir e residir”, destacou.

RS em Dados

A Invest RS desenvolveu uma plataforma de dados abertos do Rio Grande do Sul em 2025: o RS em Dados . O painel foi criado para mostrar de forma integrada as potencialidades do Estado, por meio de mapas interativos e dashboards que permitem aos investidores explorarem diferentes aspectos do território gaúcho. A ferramenta, que também é útil para pesquisadores e gestores públicos, oferece dados de áreas como economia, população, empresas e comércio internacional, de forma visual.

Guia de Incentivos ao Investidor

A Invest RS também elaborou um Guia de Incentivos ao Investidor como uma ferramenta estratégica para apoiar a tomada de decisão de investidores nacionais e internacionais. O objetivo é facilitar a jornada do investidor no Rio Grande do Sul, apresentando os programas de incentivos fiscais e econômicos e contribuindo para um ambiente de negócios mais transparente, eficiente e competitivo.

Book de Oportunidades e Investimentos em Inovação

Em outubro, em parceria com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), a agência apresentou cerca de R$ 7 bilhões em oportunidades e investimentos em inovação. O Book de Oportunidades e Investimentos em Inovação abrange 50 oportunidades de 43 empresas, 1.151 bolsas para formação em carreiras técnicas, e mais de 300 mil metros quadrados de áreas mapeadas para instalação de empreendimentos. O material é organizado por perfis de público e apresenta caminhos claros para investimento, fomento e formação.

Texto: Ascom Invest RS
Edição: Secom

