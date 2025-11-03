Segunda, 03 de Novembro de 2025
Leilão de 10 imóveis do Estado está entre as licitações da Agenda Celic de 3 a 7 de novembro

O leilão de dez imóveis públicos pertencentes ao acervo patrimonial do Estado, localizados em nove municípios gaúchos, estão entre as licitações pr...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/11/2025 às 08h48
-

O leilão de dez imóveis públicos pertencentes ao acervo patrimonial do Estado, localizados em nove municípios gaúchos, estão entre as licitações previstas para a semana de 3 a 7 de novembro. O certame para a alienação dos imóveis ocorre na quarta-feira (5/11), às 10h. A organização é do governo do Estado, por meio da Central de Licitações (Celic) e da Subsecretaria de Patrimônio do Estado (SPE), vinculadas à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

Realizada na modalidade leilão eletrônico, a licitação inclui quatro terrenos urbanos, cinco lojas e um prédio, localizados nos municípios de Porto Alegre, Cacequi, Cachoeira do Sul, Erechim, Garibaldi, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santo Augusto e São Gabriel.

Um dos destaques do certame é um terreno urbano em Cacequi, na região Central do Estado. Com 170,64 m², o imóvel está avaliado em R$ 40.500,00, sendo o lote com menor valor do leilão. Em Erechim, duas lojas de 74,80 m² no Bairro Centro, com salão e dois banheiros, estão avaliadas em R$ 280 mil cada.

Uma loja comercial no centro de Santa Cruz do Sul, com área privativa de 139,20 m², foi incluída na licitação com desconto de 11,9%. O lance inicial para o lote, agora, é de R$ 722 mil.

As visitas às propriedades são permitidas mediante agendamento prévio junto ao Departamento de Administração do Patrimônio Imobiliário do Estado, por meio do e-mail [email protected] ou do telefone (51) 3288-1589. A visitação depende de haver disponibilidade de servidor para acompanhamento do interessado na data e horário pretendidos.

Outros lotes:

Veículos

A Agenda Celic também prevê um pregão eletrônico para a aquisição de veículos para órgãos de segurança do Estado. Fazem parte da licitaçãoprogramada para quinta-feira (6/11), às 9h30:

  • dez caminhões tratores a diesel, com potência mínima de 500cv;
  • 12 furgões mistos extralongos para quatro passageiros e condutor;
  • 30 quadriciclos para dois passageiros em cores diversas;
  • quatro caminhões guindautos com plataforma guincho de 320cv;
  • cinco caminhões guindautos com caçamba e potência mínima de 285cv;
  • dois caminhões guindautos com caçamba e potência mínima de 165cv.

Outras licitações

Ao todo, a semana de 3 a 7 de novembro contempla 29 licitações. Os certames incluem a aquisição materiais para laboratório e de segurança, entre outros. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado, aos profissionais de imprensa e à sociedade.


Texto: Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
