Em um ano, Plano de Desenvolvimento Econômico viabiliza grandes investimentos estratégicos para o crescimento do RS

Domingo, 02 de Novembro de 2025
Tenente Portela, RS
Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
02/11/2025 às 15h02
Desde o lançamento do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do Rio Grande do Sul, em 30 de outubro de 2024, o Estado vem consolidando sua posição como destino atrativo para novos negócios. Coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), a iniciativa tem como objetivo impulsionar o crescimento econômico, reduzir desigualdades regionais e promover a sustentabilidade.

Passado um ano de trabalho, a partir dos esforços e ações emprendidos com base nas diretrizes e orientações previstas pelo Plano de Desenvolvimento, o Estado já contabiliza grandes investimentos que vão transformar o perfil do Rio Grande do Sul, colocando-o como referência em tecnologia e inovação. Entre os grandes investimentos, está a contrução de um complexo aeroportuário em Guaíba, um complexo de data centers em Eldorado do Sul, entre outros.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, os resultados deste um ano de trabalho são promissores. “O Plano de Desenvolvimento é uma política de Estado que já começa a transformar o ambiente de negócios do Rio Grande do Sul. Estamos criando as condições para que o nosso potencial se converta em oportunidades reais para a população. A atração de investimentos é um dos pilares dessa transformação, e os grandes empreendimentos que se consolidam aqui no estado mostram que estamos no caminho certo”, ressalta Polo.

Como parte importante para celebração de novos acordos e investimentos está a atuação da Invest RS. A criação da Invest RS, agência de desenvolvimento voltada à promoção comercial e atração de investimentos para o Rio Grande do Sul, foi uma das primeiras ações estratégicas para dar capilaridade e agilidades às ações do Plano. Ela tem atuado de forma estratégica na prospecção e priorização de projetos, com base em indicadores de competitividade e potencial de impacto socioeconômico.

Desde a sua criação, a agência já contabiliza dezenas de protocolos de intenção assinados, abrangendo diferentes setores da indústria de transformação à formação técnica, passando por àreas como de inovação tecnológica, energias renováveis, entre outras. A metodologia adotada permite identificar oportunidades com maior capacidade de geração de empregos e valor agregado, alinhadas às cinco prioridades estratégicas do plano: capital humano, inovação, ambiente de negócios, infraestrutura e recursos naturais.

Grandes empreendimentos

A construção de um complexo aeronáutico da empresa Aeromot , na cidade de Guaíba, é um dos empreendimentos que foram catapultados pelo Plano de Desenvolvimento. Com a projeção de investimentos no valor de R$ 3 bilhões e a geração de 1.500 empregos diretos e indiretos, a implantação do AeroCITI conversa diretamente com as diretrizes do plano. A cidade dos aviões prevê a instalação de uma fábrica de aeronaves de pequeno porte e um centro de pesquisa, desenvolvimento e formação com estrutura aeroportuária.

Outro grande empreendimento está direcionado para a criação do primeiro polo de tecnologia de data centers do país, a Scala AI City, voltada ao processamento de dados de inteligência artificial. Com investimento inicial de R$ 3 bilhões e a previsão de gerar mais de 3 mil empregos diretos e indiretos, o projeto da empresa Scala Data Centers foi viabilizado considerando as diretrizes do Plano.

Já na área de produção de energia renovável, um dos grande investimentos proporcionados pelos desdobramentos do Plano de Desenvolvimento é a construção de uma usina de biometano , em Capão de Leão. A iniciativa do Grupo Reiter, joint venture de biofertilizantes, prevê a instalação da planta numa área de 100 hectares e tem expectativa de iniciar as operações em 2027, com capacidade produtiva inicial de 400 mil metros cúbicos de biometano por mês.

Entre outras iniciativas, ainda que algumas das tratativas para a instalação de empreendimentos como esses tenham sido iniciadas anteriormente, a viabilização e a concretização de tais investimentos estão ligadas ao trabalho desenvolvido a partir do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sutentável, justamente pelo conjunto de diretrizes que prevê, além de estratégias de desenvolvimento, viabilizando elementos fundamentais na escolha de um local para investir, como infraestura, capacidade logística e segurança pública.

O plano também tem estimulado a internacionalização da economia gaúcha. Em parceria com câmaras de comércio e embaixadas, foram realizados roadshows em países como Alemanha, China e Estados Unidos, com o objetivo de apresentar o potencial do RS e atrair investidores estrangeiros. A resposta tem sido positiva, com negociações em andamento para instalação de centros logísticos e polos industriais em regiões estratégicas do Estado.

Texto: Luciene Leszczynski / Ascom Sedec
Edição: Secom

