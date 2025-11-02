Domingo, 02 de Novembro de 2025
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Programa Nota Fiscal Gaúcha terá login exclusivo via gov.br a partir de segunda-feira (3)

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), implementa, a partir de segunda-feira (3/11), o acesso ao Programa Nota Fiscal Gaúc...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
02/11/2025 às 14h06
Programa Nota Fiscal Gaúcha terá login exclusivo via gov.br a partir de segunda-feira (3)
-

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), implementa, a partir de segunda-feira (3/11), o acesso ao Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) via conta gov.br . A novidade vale para site e o aplicativo, que passarão a ser utilizados exclusivamente pela nova modalidade de login. A mudança tem como objetivos reforçar a segurança das informações dos cidadãos e alinhar o programa às plataformas digitais integradas do governo.

A medida segue o padrão já adotado em serviços como o aplicativos do IPVA e a plataforma Servidor RS . “Estamos comprometidos com a segurança dos dados e com a modernização dos serviços públicos. A integração com o gov.br fortalece a confiança no sistema e amplia a proteção das informações”, afirma o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira.

Ouro ou prata

Para acessar o programa, será necessário possuir uma conta gov.br com selo prata ou ouro. O botão de login redirecionará automaticamente para o ambiente do gov.br, que conta com verificação em dois fatores, garantindo uma conexão segura e integrada.

O coordenador do Nota Fiscal Gaúcha, Fernando Rodrigues dos Santos, destaca que a mudança acompanha a evolução do programa. “O NFG é referência nacional. Com o login via gov.br, o cidadão acessa os benefícios com ainda mais proteção e confiabilidade”, reforça Santos.

Atualização

A nova versão do aplicativo estará disponível para atualização já no início da próxima semana e será obrigatória. Sendo assim, versões anteriores não terão mais acesso aos serviços do programa.

A alteração na modalidade de login, tanto pelo site, quanto pelo aplicativo, não afeta a contabilização das notas fiscais. Os sorteios mensais e os descontos no IPVA prosseguem ocorrendo sob as mesmas regras atuais.

Como criar uma conta no gov.br

  1. Acesse www.gov.br ou baixe o app gov.br (Android/iOS).
  2. Clique em “Criar conta” e informe seu CPF.
  3. Siga as instruções na tela para validar seus dados e criar uma senha.

Como obter o selo prata na conta gov.br

Para aumentar o nível da conta de bronze para prata, o cidadão pode:

  • Realizar reconhecimento facial pelo app gov.br, comparando com a base da CNH.
  • Validar sua identidade via internet banking de um banco credenciado.
  • Utilizar login com usuário e senha do Sistema de Gestão de Pessoas (Sigepe), se for servidor público federal.

No aplicativo, basta clicar em “Aumentar nível” na tela inicial e seguir as instruções.

Texto: Juliane Kerschner/Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Desenvolvimento Há 2 horas

Em um ano, Plano de Desenvolvimento Econômico viabiliza grandes investimentos estratégicos para o crescimento do RS

Desde o lançamento do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do Rio Grande do Sul, em 30 de outubro de 2024, o Estado vem cons...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Especialistas criticam retórica de governadores sobre combate ao crime

Discurso de líderes de direita levaria debate para o campo político
Geral Há 4 horas

Domingo de Finados começa com chuva em São Paulo

Segunda-feira também terá tempo chuvoso

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Fim de semana do Dia de Finados deve levar 600 mil a cemitérios do DF

Previsão é sobre a movimentação acumulada desde sexta-feira

 -
Fazenda Há 5 horas

Governo Leite antecipa 90% do 13º salário dos servidores do Executivo na segunda (3)

O governo do Estado realiza, na segunda-feira (3/11), o pagamento antecipado de 90% do 13º salário dos servidores vinculados ao Poder Executivo. O ...

Tenente Portela, RS
25°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 26°
25° Sensação
1.98 km/h Vento
70% Umidade
100% (2.96mm) Chance chuva
05h43 Nascer do sol
18h54 Pôr do sol
Segunda
25° 16°
Terça
31° 17°
Quarta
28° 17°
Quinta
27° 16°
Sexta
21° 14°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 26 minutos

Em igreja na Penha, fiéis rezam por paz e proteção em semana de horror
Política Há 26 minutos

Lula visita aldeia indígena e promete energia para 4,3 mil famílias
Desenvolvimento Há 2 horas

Em um ano, Plano de Desenvolvimento Econômico viabiliza grandes investimentos estratégicos para o crescimento do RS
Direitos Humanos Há 2 horas

Policiais civis do RJ cobram adicional de 100% sobre pensão por morte
Fazenda Há 2 horas

Programa Nota Fiscal Gaúcha terá login exclusivo via gov.br a partir de segunda-feira (3)

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,00%
Euro
R$ 6,20 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 627,595,06 +0,57%
Ibovespa
149,540,44 pts 0.51%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6868 (01/11/25)
10
17
26
33
38
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3528 (01/11/25)
01
03
05
06
07
09
10
16
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2843 (31/10/25)
01
05
19
24
27
30
38
43
47
52
54
57
61
62
73
74
85
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2880 (31/10/25)
11
15
26
32
44
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias