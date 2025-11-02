Programa Nota Fiscal Gaúcha terá login exclusivo via gov.br a partir de segunda-feira (3)

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), implementa, a partir de segunda-feira (3/11), o acesso ao Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) via conta gov.br . A novidade vale para site e o aplicativo, que passarão a ser utilizados exclusivamente pela nova modalidade de login. A mudança tem como objetivos reforçar a segurança das informações dos cidadãos e alinhar o programa às plataformas digitais integradas do governo.

A medida segue o padrão já adotado em serviços como o aplicativos do IPVA e a plataforma Servidor RS . “Estamos comprometidos com a segurança dos dados e com a modernização dos serviços públicos. A integração com o gov.br fortalece a confiança no sistema e amplia a proteção das informações”, afirma o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira.

Ouro ou prata

Para acessar o programa, será necessário possuir uma conta gov.br com selo prata ou ouro. O botão de login redirecionará automaticamente para o ambiente do gov.br, que conta com verificação em dois fatores, garantindo uma conexão segura e integrada.

O coordenador do Nota Fiscal Gaúcha, Fernando Rodrigues dos Santos, destaca que a mudança acompanha a evolução do programa. “O NFG é referência nacional. Com o login via gov.br, o cidadão acessa os benefícios com ainda mais proteção e confiabilidade”, reforça Santos.

Atualização

A nova versão do aplicativo estará disponível para atualização já no início da próxima semana e será obrigatória. Sendo assim, versões anteriores não terão mais acesso aos serviços do programa.

A alteração na modalidade de login, tanto pelo site, quanto pelo aplicativo, não afeta a contabilização das notas fiscais. Os sorteios mensais e os descontos no IPVA prosseguem ocorrendo sob as mesmas regras atuais.

Como criar uma conta no gov.br

Acesse www.gov.br ou baixe o app gov.br (Android/iOS). Clique em “Criar conta” e informe seu CPF. Siga as instruções na tela para validar seus dados e criar uma senha.

Como obter o selo prata na conta gov.br

Para aumentar o nível da conta de bronze para prata, o cidadão pode:

Realizar reconhecimento facial pelo app gov.br, comparando com a base da CNH.

Validar sua identidade via internet banking de um banco credenciado.

Utilizar login com usuário e senha do Sistema de Gestão de Pessoas (Sigepe), se for servidor público federal.

No aplicativo, basta clicar em “Aumentar nível” na tela inicial e seguir as instruções.