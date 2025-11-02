Domingo, 02 de Novembro de 2025
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Fim de semana do Dia de Finados deve levar 600 mil a cemitérios do DF

Previsão é sobre a movimentação acumulada desde sexta-feira

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/11/2025 às 11h58
Fim de semana do Dia de Finados deve levar 600 mil a cemitérios do DF
© Valter Campanato/Agência Brasil

Cerca de 600 mil visitantes deverão passar pelos seis cemitérios do Distrito Federal por conta do feriado do Dia de Finados, celebrado neste domingo (2). A movimentação corresponde ao acumulado dos últimos três dias, informou a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF). Os cemitérios do DF vão funcionar das 7h às 18h neste domingo.

A pasta promove neste período uma ação de acolhimento psicossocial e esclarecimento de informações sobre os serviços públicos funerários, com uma cartilha com orientações à população . As ações abrangem os cemitérios Planaltina, Sobradinho, Brazlândia, Gama, Taguatinga e Asa Sul.

Entre os informes da cartilha, por exemplo, está o sepultamento social. Têm direito ao benefício os responsáveis por um ente falecido cuja renda familiar seja igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa . Para isso, é necessário comparecer ao Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) ou Centro de Referência Especial e Assistência Social (CREAS) de sua Região Administrativa e solicitar o serviço.

A família que receber o auxílio por morte tem direito a todos os itens que forem fornecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, que podem ser: caixão, velório e sepultamento, incluindo transporte funerário, utilização de capela, pagamento de taxas e colocação de placa de identificação.

Confira abaixo os endereços dos cemitérios:

  • Campo da Esperança – 916 Sul, Plano Piloto
  • São Francisco de Assis – SOFHN, Área Especial, Taguatinga Norte
  • Cemitério do Gama – SOE, Quadra 3, Área Especial Cemitério, Setor Oeste
  • Cemitério de Sobradinho – AR 7, Área Especial Cemitério, Sobradinho II
  • Cemitério de Planaltina – SNO, Conjunto E, Área Especial Cemitério
  • Cemitério de Brazlândia – SNO, Quadra 6, Área Especial Cemitério.

Mais informações sobre os serviços cemiteriais podem ser obtidas pelos telefones da Subsecretaria de Assuntos Funerários (Suaf): (61) 2244-1124 ou (61) 98314-0615.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 25 minutos

Domingo de Finados começa com chuva em São Paulo

Segunda-feira também terá tempo chuvoso

 -
Fazenda Há 1 hora

Governo Leite antecipa 90% do 13º salário dos servidores do Executivo na segunda (3)

O governo do Estado realiza, na segunda-feira (3/11), o pagamento antecipado de 90% do 13º salário dos servidores vinculados ao Poder Executivo. O ...

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 3 horas

Mega-Sena acumula e pagará R$ 41 milhões dia 4

Números sorteados nesse sábado: 09 – 18 – 28 – 34 – 38 – 57

 © Antonio Cruz/ Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Hoje é Dia: tragédia de Mariana, favelas e radialistas em destaque

Confira as principais efemérides da semana de 2 e 8 de novembro.

 Evento climático de abril do ano passado causou perdas humanas, sociais e econômicas significativas (Foto: Diones Roberto Becker)
MUNIC Há 17 horas

Evento climático em abril de 2024 afetou mais de 90% dos municípios gaúchos

Dados são da Pesquisa de Informações Básicas Municipais

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 26°
23° Sensação
1.36 km/h Vento
73% Umidade
100% (2.96mm) Chance chuva
05h43 Nascer do sol
18h54 Pôr do sol
Segunda
25° 16°
Terça
31° 17°
Quarta
28° 17°
Quinta
27° 16°
Sexta
21° 14°
Últimas notícias
Geral Há 22 minutos

Domingo de Finados começa com chuva em São Paulo
Geral Há 50 minutos

Fim de semana do Dia de Finados deve levar 600 mil a cemitérios do DF
Esportes Há 1 hora

Brasil derrota Argentina e é campeão do Torneio Quatro Nações
Fazenda Há 1 hora

Governo Leite antecipa 90% do 13º salário dos servidores do Executivo na segunda (3)
Direitos Humanos Há 2 horas

Brasil tem 358 mil pessoas em situação de rua, com 60% no Sudeste

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,00%
Euro
R$ 6,20 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 629,534,10 +0,88%
Ibovespa
149,540,44 pts 0.51%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6868 (01/11/25)
10
17
26
33
38
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3528 (01/11/25)
01
03
05
06
07
09
10
16
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2843 (31/10/25)
01
05
19
24
27
30
38
43
47
52
54
57
61
62
73
74
85
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2880 (31/10/25)
11
15
26
32
44
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias