Governo Leite antecipa 90% do 13º salário dos servidores do Executivo na segunda (3)

O governo do Estado realiza, na segunda-feira (3/11), o pagamento antecipado de 90% do 13º salário dos servidores vinculados ao Poder Executivo. O valor restante será quitado até 19 de dezembro.

A iniciativa é resultado da reorganização financeira conduzida pelo governo de Eduardo Leite e das reformas implementadas nos últimos anos, que também permitiram ao Estado manter todos os pagamentos em dia, superando um histórico de atrasos e parcelamentos.

De parcelamentos e indenizações à previsibilidade

Nos piores anos da crise fiscal, o pagamento do 13º salário era feito em até 12 parcelas ao longo do ano seguinte, com acréscimos de indenização por conta do atraso. Antes, entre 2015 e 2020, o Estado desembolsou quase R$ 1 bilhão em indenizações (valores corrigidos) – recursos que deixaram de ser investidos em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura.

Em 2019, Leite assumiu o compromisso de regularizar os pagamentos de salários e do 13º, equilibrar as contas públicas, normalizar os pagamentos a fornecedores e retomar os investimentos no Estado. “A regularização do 13º sempre foi um direito do servidor e uma obrigação do Estado, mas, devido ao desequilíbrio histórico das finanças estaduais ao longo de muitos anos, esse era um dos grandes desafios a se superar nesse processo de arrumar a casa para voltar a investir”, destaca o governador. Segundo ele, os avanços obtidos nos últimos anos refletem diretamente as medidas adotadas pela atual gestão. “As reformas que implementamos foram fundamentais para que hoje o Rio Grande do Sul possa garantir previsibilidade e respeito aos servidores, com salários e 13º em dia.”

Tradição mantida, estabilidade garantida

Desde 2021, o Rio Grande do Sul tem antecipado parcelas do pagamento do 13º salário aos servidores do Executivo, consolidando uma política de valorização do funcionalismo com um conjunto de outras medidas. Naquele ano, metade da remuneração líquida foi paga em novembro, e o restante em dezembro. Em 2022, a primeira parcela chegou em outubro. Já em 2023, 90% foram depositados no início de novembro.

Em 2024, mesmo diante da maior tragédia meteorológica da história do RS e com todas as dificuldades nos sistemas de pagamento, o Tesouro do Estado antecipou a primeira parcela em junho, como forma de apoio aos servidores afetados e à economia. Em 2025, a prática de antecipação se mantém: 90% do valor é pago em 3 de novembro, com saldo previsto até 19 de dezembro.