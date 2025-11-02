Hoje é Dia: tragédia de Mariana, favelas e radialistas em destaque

Esta semana que inicia novembro tem o primeiro feriado do mês e datas importantes na área da comunicação, além do aniversário de dez anos de um dos maiores desastres ambientais do país. Começamos com o Dia de Finados , em 2 de novembro, momento das famílias celebrarem a memória daqueles que já partiram e homenageá-los.
É uma efeméride mais popular entre os seguidores do catolicismo, mas também têm adeptos de outras crenças. O Dia de Finados foi destaque desta reportagem da Agência Brasil e desta da Radioagência Nacional , publicadas em 2024. Também foi tema de reportagens na TV Brasil , como esta do Repórter Brasil , de 2012, e esta outra, exibida no Repórter DF , em 2016.
O dia 4 de novembro é o Dia das Favelas . A efeméride faz alusão à primeira vez em que o termo “favela” apareceu em um documento público, em 1900. Uma carta enviada ao chefe da polícia do Rio de Janeiro se referia, na ocasião, à favela do Morro da Providência.
A data é comemorada com shows, debates e mutirões, como mostra esta reportagem da Agência Brasil e esta edição do Revista Rio , da Rádio Nacional , ambas de 2021. Já a Radioagência Nacional falou sobre como as favelas movimentam a economia, em reportagem de julho deste ano. A TV Brasil também destacou a efeméride, em edições do Repórter Brasil Tarde (2021) e do Repórter Brasil (2024).
No dia 5 de novembro o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais, completa dez anos. A tragédia destruiu completamente o distrito de Bento Rodrigues, deixou 18 mortos e provocou graves danos ambientais e socioeconômicos. Um ano após o ocorrido, em 2016, a Agência Brasil destacou que este foi o maior acidente envolvendo barragens em todo o mundo, nos últimos 100 anos.
Após um processo que se arrastou por quase uma década, este ano os habitantes atingidos pelo desastre começaram a receber indenizações e auxílios, como mostra este outro texto da Agência , esta reportagem da Radioagência Nacional , e esta reportagem do Repórter Brasil Tarde , da TV Brasil .
No dia 5 de novembro também celebramos o Dia Nacional da Língua Portuguesa . A efeméride, criada em 2006, homenageia o nascimento de Ruy Barbosa, um dos escritores e intelectuais brasileiros mais conhecidos do século XX.
A Agência Brasil e a Radioagência Nacional abordaram o tema em 2023, destacando que o português é a quarta língua mais falada no mundo. A data também foi destaque na TV Brasil , nos programas Sem censura , em 2019, e Repórter Brasil , este ano.
O Dia Internacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas é uma efeméride criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), celebrada em 2 de novembro. O objetivo é estimular um ambiente seguro para o trabalho dos profissionais dos meios de comunicação.
A Agência Brasil destacou que 85% dos assassinatos de jornalistas no mundo passam impunes, em reportagem de 2024. No cenário brasileiro, a Agência noticiou nesta reportagem de maio deste ano que o número de agressões caiu, mas segue alto, com 144 casos em 2024. O crescimento dos ataques a profissionais de imprensa também foi tema desta reportagem da Radioagência Nacional , veiculada no ano passado.
O radioamadorismo, além de hobby, é uma atividade de utilidade pública. Sabia que muitos radioamadores desempenham um importante papel no auxílio em desastres, ajudando a Defesa Civil como voluntários? Para homenageá-los, 5 de novembro é o Dia do Radioamador .
A Rádio Nacional destacou o papel dos radioamadores no Rádio Memória , em edição de 2021, e no Tarde Nacional Amazônia , em 2024. A atividade também foi abordada pela Radioagência Nacional e pelo jornal Repórter Brasil , da TV Brasil , em reportagem de 2022.
Se o radioamadorismo é celebrado no dia 5, nada mais lógico que comemorar o Dia do Radialista também nesta semana, no dia 7 de novembro. A efeméride é uma homenagem ao compositor e radialista Ary Barroso, que nasceu nesta data, em 1903, como mostra essa reportagem do Repórter Brasil , da TV Brasil , exibida em 2015.
A Rádio Nacional comemorou o Dia do Radialista no programa Rádio Memória , em 2021, e no Viva Maria , em 2023.
Finalizamos esta edição falando sobre uma das melhores coisas da vida: em 6 de novembro é comemorado o Dia Nacional do Riso . Estudos científicos já comprovaram que rir aumenta os hormônios ligados à alegria e bem estar, diminui o nível de cortisol – conhecido como hormônio do estresse – melhora a circulação sanguínea e até ajuda a aumentar a tolerância à dor.
Esses benefícios foram ressaltados pela Rádio Nacional nos programas Viva Maria , em 2023, e no Revista Rio e Tarde Nacional Amazônia , ambos veiculados em 2024.
Dia Internacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas - data reconhecida pela ONU
Dia de Finados - comemoração de seguidores da Igreja Católica Apostólica Romana e Cristãos de outras tradições, que também é conhecida como "Dia dos Mortos". É celebrada com feriado no Brasil de acordo com a Lei Nº 10.607 de 19 de dezembro de 2002
Getúlio Vargas inicia o governo provisório no Brasil (95 anos)
Dia Internacional das Reservas da Biosfera - comemoração instituída pela Unesco por ocasião do aniversário do lançamento do programa Homem e a Biosfera, que veio a público entre 9 e 19 de novembro de 1971, e que está relacionado com a Rede Mundial de Reservas da Biosfera
Apagão no Amapá (5 anos) - explosão seguida de incêndio comprometeu os três transformadores na mais importante subestação do estado
Morte do primeiro-ministro de Israel Yitzhak Rabin (30 anos) - foi assassinado pelo estudante judeu ortodoxo Yigal Amir, militante de extrema-direita, que se opunha às negociações com os palestininos, quando participava num comício pela paz na Praça dos Reis
Dia das Favelas - comemoração de membros da Central Única das Favelas (Cufa), com eventos em várias localidades do Brasil, que está oficializada nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Tem por finalidade marcar a data de uma carta de 4 de novembro de 1900, escrita por um delegado da 10ª Circunscrição do Rio de Janeiro, para o então Chefe da Polícia, Enéas Galvão, sobre a favela do Morro da Providência. O documento é tido como a 1ª referência documentada da história brasileira sobre favelas
Dia dos Inventores
Nascimento do dramaturgo e diplomata fluminense Martins Pena (210 anos)
Rompimento de barragem em Bento Rodrigues, subdistrito do município de Mariana, em Minas Gerais, deixando 18 mortos (10 anos)
Dia da Cultura e da Ciência - comemoração do Brasil, criada pela Lei Nº 5.579, de 19 de maio de 1970, e que também é conhecida como "Dia Nacional da Ciência e Cultura Brasileira"
Dia Nacional da Língua Portuguesa - comemoração estabelecida pela Lei Nº 11.310, de 12 de junho de 2006
Dia Mundial da Conscientização sobre Tsunamis - data reconhecida pela ONU
Dia do Radioamador
Dia Nacional do Design - comemoração instituída pelo Decreto de 19 de outubro de 1998
Primeira transmissão da TV Educativa (TVE) (50 anos)
Morte do cantor, músico e sapateador gaúcho Edgard de Almeida Negrão de Lima, o Bob Lester (10 anos)
Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Meio Ambiente em Tempos de Guerra e Conflito Armado - comemoração instituída pela ONU na Resolução 56/4, de 5 de novembro de 2001
Dia Nacional do Riso
Lançamento da série ficcional "Teatro de Mistério", na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (68 anos) - escrita por Hélio do Soveral, tratava das investigações de crimes de assassinato realizadas pelo Departamento de Polícia Judiciária
Dia do Radialista
Criação da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), autoridade portuária de Santos (45 anos)
Lançamento do programa "O Céu do Brasil", veiculado na Rádio MEC (47 anos) – tinha como objetivo abordar os fenômenos celestes, de forma acessível aos ouvintes
Morte do músico e pianista deficiente visual Sidney Marzullo ou Sidney Souza (20 anos) - fundador do Coral composto por deficientes visuais na Cesgranrio, em parceria com a União Cegos do Brasil
Nascimento do cardeal e arcebispo católico fluminense Eugênio de Araújo Sales (105 anos)
Dia Mundial do Urbanismo - comemoração internacional, mais tarde oficializada no Brasil como "Dia Nacional do Urbanismo". Criada no "Congresso de Besançon" de 1935 na França
