Hoje é Dia: tragédia de Mariana, favelas e radialistas em destaque

Esta semana que inicia novembro tem o primeiro feriado do mês e datas importantes na área da comunicação, além do aniversário de dez anos de um dos maiores desastres ambientais do país. Começamos com o Dia de Finados , em 2 de novembro, momento das famílias celebrarem a memória daqueles que já partiram e homenageá-los.

É uma efeméride mais popular entre os seguidores do catolicismo, mas também têm adeptos de outras crenças. O Dia de Finados foi destaque desta reportagem da Agência Brasil e desta da Radioagência Nacional , publicadas em 2024. Também foi tema de reportagens na TV Brasil , como esta do Repórter Brasil , de 2012, e esta outra, exibida no Repórter DF , em 2016.

O dia 4 de novembro é o Dia das Favelas . A efeméride faz alusão à primeira vez em que o termo “favela” apareceu em um documento público, em 1900. Uma carta enviada ao chefe da polícia do Rio de Janeiro se referia, na ocasião, à favela do Morro da Providência.

A data é comemorada com shows, debates e mutirões, como mostra esta reportagem da Agência Brasil e esta edição do Revista Rio , da Rádio Nacional , ambas de 2021. Já a Radioagência Nacional falou sobre como as favelas movimentam a economia, em reportagem de julho deste ano. A TV Brasil também destacou a efeméride, em edições do Repórter Brasil Tarde (2021) e do Repórter Brasil (2024).

No dia 5 de novembro o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais, completa dez anos. A tragédia destruiu completamente o distrito de Bento Rodrigues, deixou 18 mortos e provocou graves danos ambientais e socioeconômicos. Um ano após o ocorrido, em 2016, a Agência Brasil destacou que este foi o maior acidente envolvendo barragens em todo o mundo, nos últimos 100 anos.

Após um processo que se arrastou por quase uma década, este ano os habitantes atingidos pelo desastre começaram a receber indenizações e auxílios, como mostra este outro texto da Agência , esta reportagem da Radioagência Nacional , e esta reportagem do Repórter Brasil Tarde , da TV Brasil .

No dia 5 de novembro também celebramos o Dia Nacional da Língua Portuguesa . A efeméride, criada em 2006, homenageia o nascimento de Ruy Barbosa, um dos escritores e intelectuais brasileiros mais conhecidos do século XX.

A Agência Brasil e a Radioagência Nacional abordaram o tema em 2023, destacando que o português é a quarta língua mais falada no mundo. A data também foi destaque na TV Brasil , nos programas Sem censura , em 2019, e Repórter Brasil , este ano.

Comunicação

O Dia Internacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas é uma efeméride criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), celebrada em 2 de novembro. O objetivo é estimular um ambiente seguro para o trabalho dos profissionais dos meios de comunicação.

A Agência Brasil destacou que 85% dos assassinatos de jornalistas no mundo passam impunes, em reportagem de 2024. No cenário brasileiro, a Agência noticiou nesta reportagem de maio deste ano que o número de agressões caiu, mas segue alto, com 144 casos em 2024. O crescimento dos ataques a profissionais de imprensa também foi tema desta reportagem da Radioagência Nacional , veiculada no ano passado.

O radioamadorismo, além de hobby, é uma atividade de utilidade pública. Sabia que muitos radioamadores desempenham um importante papel no auxílio em desastres, ajudando a Defesa Civil como voluntários? Para homenageá-los, 5 de novembro é o Dia do Radioamador .

A Rádio Nacional destacou o papel dos radioamadores no Rádio Memória , em edição de 2021, e no Tarde Nacional Amazônia , em 2024. A atividade também foi abordada pela Radioagência Nacional e pelo jornal Repórter Brasil , da TV Brasil , em reportagem de 2022.

Se o radioamadorismo é celebrado no dia 5, nada mais lógico que comemorar o Dia do Radialista também nesta semana, no dia 7 de novembro. A efeméride é uma homenagem ao compositor e radialista Ary Barroso, que nasceu nesta data, em 1903, como mostra essa reportagem do Repórter Brasil , da TV Brasil , exibida em 2015.

A Rádio Nacional comemorou o Dia do Radialista no programa Rádio Memória , em 2021, e no Viva Maria , em 2023.

Rir é o melhor remédio

Finalizamos esta edição falando sobre uma das melhores coisas da vida: em 6 de novembro é comemorado o Dia Nacional do Riso . Estudos científicos já comprovaram que rir aumenta os hormônios ligados à alegria e bem estar, diminui o nível de cortisol – conhecido como hormônio do estresse – melhora a circulação sanguínea e até ajuda a aumentar a tolerância à dor.

Esses benefícios foram ressaltados pela Rádio Nacional nos programas Viva Maria , em 2023, e no Revista Rio e Tarde Nacional Amazônia , ambos veiculados em 2024.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 2 a 8 de novembro de 2025*