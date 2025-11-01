Evento climático em abril de 2024 afetou mais de 90% dos municípios gaúchos

Dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) 2024, divulgados na quinta-feira (31/10) pelo IBGE, mostram que o evento climático de abril do ano passado no Rio Grande do Sul atingiu 459 (92,4%) dos 497 municípios do Estado, causando perdas humanas, sociais e econômicas significativas. Entre os municípios afetados, 289 (63%) emitiram alertas durante o evento climático, enquanto 55 (12%) não chegaram a emitir nenhum aviso, e 115 (25%) não possuíam sistema de alerta. — A economia estadual foi duramente impactada, com prejuízos no setor agrícola, paralisação de indústrias, danos à infraestrutura e interrupção de serviços essenciais, como transporte, educação e saúde — destacou a gerente da MUNIC/ESTADIC, Rosane Oliveira.

Dos 459 municípios atingidos, 388 (84,5%) afirmaram ter plano de contingência de proteção e defesa civil. Destes, 323 (70,4%) colocaram o plano em prática durante a crise. Em 65 municípios (14,2%) o plano não foi executado. A principal razão apontada pela maioria (51) foi “outra razão não identificada no questionário”. Entre os demais motivos citados estão a falta de treinamento das equipes (dez municípios) e a escassez de recursos materiais (11 municípios). Houve ocorrências com a população e/ou danos a estruturas e equipamentos durante o evento climático em 427 (93% do total de atingidos) municípios. Em 338 (79,2% do total com ocorrências) registraram-se óbitos; pessoas desaparecidas; pessoas desabrigadas ou desalojadas; pessoas feridas ou doenças ligadas a eventos de inundação (leptospirose, dengue, etc.). Em 412 (96,5%) ocorreram danos a estruturas e equipamentos durante o evento climático.

Entre os municípios com ocorrências com a população, a maioria declarou pessoas desabrigadas ou desalojadas (329). Com relação aos danos a estruturas e equipamentos, houve avarias a estruturas viárias (rodovias, ferrovias, pontes) em 397 municípios e 205 tiveram áreas ilhadas.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.