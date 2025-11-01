Sábado, 01 de Novembro de 2025
Plano de Desenvolvimento Econômico impulsiona crescimento no Rio Grande do Sul, com impactos positivos em diversos setores

O Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do Rio Grande do Sul, que na última quinta-feira (30/10) completou um ano de lançamen...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
01/11/2025 às 13h21
Plano de Desenvolvimento Econômico impulsiona crescimento no Rio Grande do Sul, com impactos positivos em diversos setores
A expansão do cabo Malbec marca um salto inédito na infraestrutura digital do Estado -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do Rio Grande do Sul, que na última quinta-feira (30/10) completou um ano de lançamento, tem se consolidado como um marco na transformação da economia gaúcha. Com foco em crescimento sustentável e inovação, o plano já apresenta impactos positivos em diversos setores, posicionando o Estado como referência nacional em desenvolvimento regional.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, ao ser concebido como uma política de Estado, o plano transcende gestões e garante continuidade nas ações estruturantes. “Essa visão de longo prazo é essencial para consolidar um ambiente de negócios estável e atrativo, promovendo o desenvolvimento econômico que reduza as disparidades entre as regiões do RS e a responsabilidade ambiental”, salientou.

O plano se destaca desde a sua formulação, por adotar uma abordagem integrada e participativa, que envolveu mais de 500 representantes do setor público, privado e acadêmico, garantindo assim uma escuta ativa e diversificada de ideias para alavancar o crescimento do Estado. Antes não havia um plano econômico para o Rio Grande do Sul tão amplamente debatido, contemplando tão variados atores em sua concepção.

Estratégias que já demonstram resultados

  • Desburocratização e agilidade para abertura de novos negócios:sucessivos recordes na formalização de novos empreendimentos demonstram que a melhoria do ambiente de negócios – um dos habilitadores do Plano – tem sido uma realidade. No primeiro semestre de 2025, foram registradas o maior número de aberturas de novas empresas para o período desde o ano de 2003.
  • Incentivo a cadeias produtivas estratégicas:o Plano estimula – por meio de parcerias e programas - setores com alto potencial de inovação, como agronegócio, tecnologia da informação, saúde, energia renovável e indústria criativa. Fortalecer setores prioritários garantiu que o Estado mantivesse, pelo segundo ano consecutivo e mesmo após as enchentes, o primeiro lugar em inovação no Ranking de Competitividade dos Estados, Centro de Liderança Pública (CLP). A articulação de políticas públicas voltadas à ciência, tecnologia e empreendedorismo – contempladas no Plano - também contribuiu para a manutenção da liderança.
  • Ambiente de negócios mais confiável:O plano promove boas práticas de governança e gestão, o que aumenta a previsibilidade e segurança jurídica para investidores. Isso tem sido um diferencial na hora de atrair empresas nacionais e internacionais. Grandes companhias – como Scala, Club Med, Meta - escolheram o Rio Grande do Sul para seus projetos.
  • Disseminação do Plano:palestras promovidas em todo o Estado garantem que os objetivos e ações da iniciativa sejam conhecidas tanto pelos gestores municipais, quanto pelo setor privado. Apresentações sobre o Plano também são levadas para eventos nacionais e internacionais, difundindo a ideia de que o Estado tem uma gestão estratégica e com visão de futuro.

Os efeitos dessas estratégias são visíveis no aumento no número de empregos formais (alta de 18% de janeiro a setembro de 2025, representando 78 mil novos postos), na atração de investimentos e formalização de parcerias com empresas, entidades (como a da Invest RS com a Malaysia Digital Economy Corporation, para explorar oportunidades em tecnologia da informação, e governos, como o memorando de entendimento assinado com a Província de Bíobio, para intercâmbios econômicos, culturais, educacionais e ambientais.

Em maio deste ano, por exemplo, o governador Eduardo Leite esteve com executivos da Meta e da V.tal, responsáveis pelo projeto, quando foi anunciado que oRio Grande do Sul será o primeiro Estado da região Sul a receber um cabo submarino de conexão internacional. A expansão do cabo Malbec marca um salto inédito na infraestrutura digital do Estado e posiciona Porto Alegre como um novo hub de conectividade na América do Sul.

O plano também fortalece a imagem do RS como um Estado preparado para os desafios da nova economia, com foco em sustentabilidade, inovação e inclusão. Com base nos resultados já alcançados, o Plano de Desenvolvimento Econômico do RS se firma como um modelo a ser seguido por outras unidades da federação e um exemplo de como planejamento estratégico, participação social e inovação podem transformar realidades.

Texto: Renata Spanhol/Ascom Sedec
Edição: Secom

