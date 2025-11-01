Plano de Desenvolvimento Econômico impulsiona crescimento no Rio Grande do Sul, com impactos positivos em diversos setores

O Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do Rio Grande do Sul, que na última quinta-feira (30/10) completou um ano de lançamento, tem se consolidado como um marco na transformação da economia gaúcha. Com foco em crescimento sustentável e inovação, o plano já apresenta impactos positivos em diversos setores, posicionando o Estado como referência nacional em desenvolvimento regional.
Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, ao ser concebido como uma política de Estado, o plano transcende gestões e garante continuidade nas ações estruturantes. “Essa visão de longo prazo é essencial para consolidar um ambiente de negócios estável e atrativo, promovendo o desenvolvimento econômico que reduza as disparidades entre as regiões do RS e a responsabilidade ambiental”, salientou.
O plano se destaca desde a sua formulação, por adotar uma abordagem integrada e participativa, que envolveu mais de 500 representantes do setor público, privado e acadêmico, garantindo assim uma escuta ativa e diversificada de ideias para alavancar o crescimento do Estado. Antes não havia um plano econômico para o Rio Grande do Sul tão amplamente debatido, contemplando tão variados atores em sua concepção.
Estratégias que já demonstram resultados
Os efeitos dessas estratégias são visíveis no aumento no número de empregos formais (alta de 18% de janeiro a setembro de 2025, representando 78 mil novos postos), na atração de investimentos e formalização de parcerias com empresas, entidades (como a da Invest RS com a Malaysia Digital Economy Corporation, para explorar oportunidades em tecnologia da informação, e governos, como o memorando de entendimento assinado com a Província de Bíobio, para intercâmbios econômicos, culturais, educacionais e ambientais.
Em maio deste ano, por exemplo, o governador Eduardo Leite esteve com executivos da Meta e da V.tal, responsáveis pelo projeto, quando foi anunciado que oRio Grande do Sul será o primeiro Estado da região Sul a receber um cabo submarino de conexão internacional. A expansão do cabo Malbec marca um salto inédito na infraestrutura digital do Estado e posiciona Porto Alegre como um novo hub de conectividade na América do Sul.
O plano também fortalece a imagem do RS como um Estado preparado para os desafios da nova economia, com foco em sustentabilidade, inovação e inclusão. Com base nos resultados já alcançados, o Plano de Desenvolvimento Econômico do RS se firma como um modelo a ser seguido por outras unidades da federação e um exemplo de como planejamento estratégico, participação social e inovação podem transformar realidades.
Texto: Renata Spanhol/Ascom Sedec
Edição: Secom