Sábado, 01 de Novembro de 2025
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Prêmio de R$ 34 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/11/2025 às 08h21
Prêmio de R$ 34 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

As seis dezenas do concurso 2.935 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 34 milhões.

Por se tratar de um concurso com final cinco, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 9 minutos

Apostas para a Mega da Virada começam neste sábado

Prêmio principal poderá chegar a R$ 1 bilhão dependendo da arrecadação

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Hoje é Dia: Datas, fatos e feriados de novembro de 2025

Confira as principais efemérides do mês na seção Hoje é Dia

 © PMSP/Divulgação
Geral Há 13 horas

SP tem queda em casos de estupros e homicídios dolosos em setembro

Ocorrências de furtos crescem em todo o estado
Geral Há 14 horas

Rádio Ceará é nova emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública

Conteúdo vai alcançar mais de 3 milhões de pessoas

 Nova sede onde vai funcionar o Deic e o Dercap, da Polícia Civil, ocupará prédio onde funcionava o Foro do Sarandi, na capital -Foto: Vitor Rosa/Secom
Segurança Pública Há 14 horas

Governador Eduardo Leite e presidente do TJRS assinam permuta para nova sede do Deic e Dercap

O governador Eduardo Leite assinou, na sexta-feira (31/10), um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). A cerimôn...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 24°
18° Sensação
1.15 km/h Vento
76% Umidade
100% (16.47mm) Chance chuva
05h43 Nascer do sol
18h53 Pôr do sol
Domingo
26° 16°
Segunda
25° 16°
Terça
29° 14°
Quarta
28° 17°
Quinta
27° 13°
Últimas notícias
Geral Há 8 minutos

Apostas para a Mega da Virada começam neste sábado
Geral Há 53 minutos

Prêmio de R$ 34 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado
Política Há 1 hora

Lula inaugura obras em Belém e participa de eventos ligados à COP30
Geral Há 1 hora

Hoje é Dia: Datas, fatos e feriados de novembro de 2025
Economia Há 2 horas

Novas regras do saque-aniversário do FGTS entram em vigor neste sábado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,00%
Euro
R$ 6,20 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 626,982,21 +0,47%
Ibovespa
149,540,44 pts 0.51%
Mega-Sena
Concurso 2934 (30/10/25)
09
17
23
26
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6867 (31/10/25)
04
05
18
19
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3527 (31/10/25)
02
03
04
06
07
09
13
14
15
16
17
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2843 (31/10/25)
01
05
19
24
27
30
38
43
47
52
54
57
61
62
73
74
85
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2880 (31/10/25)
11
15
26
32
44
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias