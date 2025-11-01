Hoje é Dia: Datas, fatos e feriados de novembro de 2025

Dentre os 12 meses do ano, novembro é o que mais conta com feriados nacionais: o mês tem nada menos do que três deles. O primeiro é amanhã, 2 de novembro: trata-se do Dia de Finados que, assim como em outros feriados do ano, cai em um domingo. A data é tradicionalmente marcada por visitas a cemitérios e homenagens a entes queridos já falecidos. Para a Igreja Católica e outras tradições cristãs, o momento simboliza esperança na vida eterna. Veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) como a Agência Brasil e a TV Brasil já falaram sobre a data:

O segundo feriado de novembro também não será em um dia útil. No sábado, 15 de novembro, será celebrado o Dia da Proclamação da República , instituído como feriado nacional pela Lei nº 662/1949 . A Agência Brasil já apontou, neste conteúdo, que se tratou de um processo elitista e sem grande participação da população. O Repórter Brasil também já falou do processo:

O terceiro feriado do mês é o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra . Ele cai em uma quinta-feira, no dia 20 de novembro. A data rememora o assassinato de Zumbi dos Palmares, em 1695, símbolo da resistência negra, e é considerada feriado desde o final de 2023. Em 2019, o Todas as Bossas , da TV Brasil , fez uma edição especial sobre a data:

Campanha marcante e outras datas comemorativas

Já há alguns anos, o mês também é marcado pelo Novembro Azul, campanha internacional de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Com ações como a iluminação de prédios públicos e eventos educativos, a iniciativa reforça a necessidade de quebrar tabus em torno da saúde masculina. O Brasil em Dia e o Repórter Brasil , ambos da TV Brasil , já falaram sobre a data:

No dia 5 de novembro, temos o Dia Nacional da Língua Portuguesa , instituído pela Lei nº 11.310/2006 . Celebrada também internacionalmente pela Unesco , a data ressalta a importância do português como o quinto idioma mais falado do mundo, presente em quatro continentes.

Ainda falando de símbolos nacionais, temos o Dia da Bandeira, em 19 de novembro. A data que celebra o símbolo nacional criado logo após a Proclamação da República é marcada por cerimônias cívicas. O Repórter Brasil já falou da data em 2012 e 2014 .

Tragédias e primeira transmissão

Infelizmente, o mês não é marcado apenas por datas comemorativas. No dia 5, uma das maiores tragédias ambientais da história do Brasil completa 10 anos: é o rompimento da barragem em Bento Rodrigues (Mariana-MG) . A avalanche de rejeitos matou 18 pessoas, destruiu comunidades inteiras e deixou marcas profundas no Rio Doce. Em 2020, o Caminhos da Reportagem fez uma edição especial sobre a tragédia.

Já no dia 19, completam-se cinco anos da morte de João Alberto Silveira Freitas, homem negro espancado até a morte por seguranças em um supermercado Carrefour, em Porto Alegre (RS). O caso, ocorrido horas antes do Dia da Consciência Negra , gerou revolta nacional e internacional, expondo o racismo estrutural no Brasil e foi tema de conteúdos da Agência Brasil e TV Brasil :

Para fechar o mês, temos um marco na história da TV pública no Brasil. Em 5 de novembro, completa-se meio século da primeira transmissão da TV Educativa (TVE), hoje integrada à TV Brasil . O vídeo histórico foi destaque do Repórter Brasil em 2020.

