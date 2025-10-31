Governador Eduardo Leite e presidente do TJRS assinam permuta para nova sede do Deic e Dercap

Nova sede onde vai funcionar o Deic e o Dercap, da Polícia Civil, ocupará prédio onde funcionava o Foro do Sarandi, na capital -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite assinou, na sexta-feira (31/10), um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). A cerimônia ocorreu no Palácio Piratini e contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Alberto Delgado Neto, do secretário da Segurança Pública, coronel Mário Ikeda, e do Chefe de Polícia, delegado Heraldo Chaves Guerreiro.

O documento assinado possibilita a permuta entre dois imóveis. Um deles é o Foro do Sarandi, em Porto Alegre, onde será a nova sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e do Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Contra a Administração Pública (Dercap), da Polícia Civil. Já o prédio onde está o Centro Integrado de Atendimento da Criança e do Adolescente (Ciaca), na região central da capital, será transferido ao TJRS, por sua localização estratégica no complexo judiciário.

O governador destacou que a assinatura do termo de cooperação com o Tribunal de Justiça é mais um exemplo da integração entre os poderes em favor da sociedade gaúcha. “Esse gesto do Tribunal de Justiça demonstra o quanto a cooperação institucional é capaz de gerar resultados concretos, otimizando estruturas e melhorando o serviço público”, afirmou.

Leite ressaltou também que a nova sede que vai abrigar o Deic e o Dercap representa um avanço importante para a segurança pública do Estado. “Estamos garantindo à Polícia Civil um espaço mais adequado, que estimula a eficiência investigativa e o trabalho estratégico no enfrentamento ao crime. Segurança pública se constrói com inteligência, integração e cooperação entre as instituições”, disse.

-Foto: Vitor Rosa/Secom

O desembargador Alberto Delgado Neto destacou que a iniciativa reflete a racionalização e o uso eficiente dos espaços públicos, a partir do trabalho conjunto entre os poderes. “Percebemos que o prédio do Foro do Sarandi estava subutilizado, e dentro da lógica de integração e cooperação institucional, entendemos que seria muito mais racional destiná-lo à Polícia Civil, que precisava de uma nova estrutura para o Deic e o Dercap. Essa é uma ação que beneficia toda a sociedade, porque o jurisdicionado é o mesmo cidadão atendido pelo Estado”, afirmou o desembargador.

A nova estrutura vai oferecer um atendimento integrado, eficiente e humanizado à comunidade, além de possibilitar mais conforto para os servidores. Atualmente, o Deic e o Dercap funcionam no Centro Administrativo de Contingência (CAC), no bairro Jardim Carvalho.

O secretário da Segurança Pública, coronel Mário Ikeda, ressaltou que a nova sede representa um ganho direto para a atividade policial. “Com uma estrutura mais adequada e moderna, garantimos melhores condições de trabalho aos servidores e fortalecemos o combate qualificado à criminalidade”, afirmou.

-Foto: Vitor Rosa/Secom