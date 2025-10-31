Sexta, 31 de Outubro de 2025
Brasil cria 213 mil postos de trabalho em setembro

Indicador mede a diferença entre contratações e demissões

Por: Editoria Local Fonte: Agência Brasil
31/10/2025 às 18h37
Brasil cria 213 mil postos de trabalho em setembro
Dados divulgados pelo CAGED apontam que 213.002 postos de trabalho com carteira assinada foram abertos em setembro (Foto: Diones Roberto Becker)

Os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), apontam que 213.002 postos de trabalho com carteira assinada foram abertos em setembro. O indicador mede a diferença entre contratações e demissões. O saldo é maior em relação a agosto, quando o país tinha criado 147.358 empregos.

A geração de empregos caiu 15,6% em comparação a setembro do ano passado, pressionada pelos juros altos e pela desaceleração da economia. No mesmo mês de 2024, tinham sido criados 252.237 postos de trabalho, nos dados com ajuste, que consideram declarações entregues em atraso pelos empregadores.

Em relação aos meses de setembro (desde 2020), o total supera o de setembro de 2023, quando foram abertas 204.720 vagas.

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
