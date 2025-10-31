Brasil cria 213 mil postos de trabalho em setembro

Dados divulgados pelo CAGED apontam que 213.002 postos de trabalho com carteira assinada foram abertos em setembro (Foto: Diones Roberto Becker)

Os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), apontam que 213.002 postos de trabalho com carteira assinada foram abertos em setembro. O indicador mede a diferença entre contratações e demissões. O saldo é maior em relação a agosto, quando o país tinha criado 147.358 empregos.

A geração de empregos caiu 15,6% em comparação a setembro do ano passado, pressionada pelos juros altos e pela desaceleração da economia. No mesmo mês de 2024, tinham sido criados 252.237 postos de trabalho, nos dados com ajuste, que consideram declarações entregues em atraso pelos empregadores.

Em relação aos meses de setembro (desde 2020), o total supera o de setembro de 2023, quando foram abertas 204.720 vagas.

